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08 Tem 2022 - 21:45

Survivor Ayşe’nin Süper Mini Şortu Bacaklarını Gösterdi! Nefes Nefese Bıraktı; Instagram’ı Fiziğiyle Yaktı Yıktı! “Survivor Sana Yaramıyor!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Ayşe Yüksel, süper minisiyle akılları başlardan aldı götürdü! Bacaklarını ve fiziğini kanıtlayan Survivor yarışmacısı Ayşe Yüksel, nefes nefese bıraktı! Instagram’ı sallayan Ayşe Yüksel’e hayranları ise “Survivor sana yaramıyor” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…