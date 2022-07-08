Survivor Ayşe’nin Süper Mini Şortu Bacaklarını Gösterdi! Nefes Nefese Bıraktı; Instagram’ı Fiziğiyle Yaktı Yıktı! “Survivor Sana Yaramıyor!”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Ayşe Yüksel, süper minisiyle akılları başlardan aldı götürdü! Bacaklarını ve fiziğini kanıtlayan Survivor yarışmacısı Ayşe Yüksel, nefes nefese bıraktı! Instagram’ı sallayan Ayşe Yüksel’e hayranları ise “Survivor sana yaramıyor” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yarışmasında ilk kez boy gösteren Ayşe Yüksel, görenlerin şok içerisinde kalmasına neden olmuştu. Survivor yarışmasındaki gülen yüzü ve sempatik halleri milyonlara “Evimizin kızı” dedirtmişti. Pratik zekası ve performansıyla Survivor 2021 yılında 3. olmuş; Survivor All Star 2022 yarışmasında ise 4. olmuştu! Survivor yarışmasından sonra normal hayatına dönen Ayşe Yüksel, dikkatleri üzerine çekecek bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.