Şeyma Subaşı Dağ Başında Çıplak Poz Verdi! Şok Eden Paylaşım! “Acun Allah Seni Ateşlerden Almış!” Milyonlar İzliyor Demedi; Açıldı Saçıldı! Afrika’dan Sonra…

Acun Ilıcalı’yla yapmış olduğu 8 yıllık sevgililik süreci; Şeyma Subaşı’nın ünlenmesine neden olmuştu. Sadece 1 yıl evli kalan çift, boşanmalarıyla kafaları karıştırmıştı. İddialara göre Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’yı Çağatay Ulusoy’la aldatmış ve bu yüzden boşanma kararı almışlardı. Daha sonra Şeyma Subaşı, Ulusoy’un çok yakın arkadaşı olduğunu açıklamıştı. Acun Ilıcalı’yla boşanma kararı almalarının sebebini ise Subaşı, ‘yıpranma’ olarak açıklamıştı. Son paylaşımıyla Acun Ilıcalı’ya binlerce yorum yaptıran Şeyma Subaşı, üstüne hiçbir şey giymeyince olanlar oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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