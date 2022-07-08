Şeyma Subaşı Dağ Başında Çıplak Poz Verdi! Şok Eden Paylaşım! “Acun Allah Seni Ateşlerden Almış!” Milyonlar İzliyor Demedi; Açıldı Saçıldı! Afrika’dan Sonra…
Son zamanların gündeminden düşmek nedir bilmeyen Şeyma Subaşı bu kez de üstsüz bir paylaşımda bulundu! Acun Ilıcalı’ya göndermeler arka arkaya gelirken; sosyal medya takipçileri “Acun, Allah seni nasıl bir ateşten almış” yorumlarını yaptılar! Milyonlar izliyor demeden şoku yaşatan Şeyma Subaşı’na Afrika gezisinden sonra bir haller oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’yla yapmış olduğu 8 yıllık sevgililik süreci; Şeyma Subaşı’nın ünlenmesine neden olmuştu. Sadece 1 yıl evli kalan çift, boşanmalarıyla kafaları karıştırmıştı. İddialara göre Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’yı Çağatay Ulusoy’la aldatmış ve bu yüzden boşanma kararı almışlardı. Daha sonra Şeyma Subaşı, Ulusoy’un çok yakın arkadaşı olduğunu açıklamıştı. Acun Ilıcalı’yla boşanma kararı almalarının sebebini ise Subaşı, ‘yıpranma’ olarak açıklamıştı. Son paylaşımıyla Acun Ilıcalı’ya binlerce yorum yaptıran Şeyma Subaşı, üstüne hiçbir şey giymeyince olanlar oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.