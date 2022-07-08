Demet Akalın’dan Okan Kurt’a Resti Çekti! Çektiği Acılar İnanılmaz Oldu! Sosyal Medyayı İnletti! Neye Uğradığını Şaşırdı… “Aman Demet Ablam!” Twitter Çalkalanıyor…

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve yapmış olduğu yazım yanlışlarıyla gündemi sallayan Demet Akalın, kısa bir süre önce Survivor yarışmasının kurgu olduğuna dair göndermelerde bulunmuştu! Acun Ilıcalı’yla arkadaş olduğu bilinen Demet Akalın’ın böyle bir paylaşım yapması ise herkesi şaşırtmıştı. Şimdiyse Demet Akalın’dan Okan Kurt’a bir rest geldi! Peki, neler oluyor?

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