- 08 Tem 2022 - 21:45

Demet Akalın’dan Okan Kurt’a Resti Çekti! Çektiği Acılar İnanılmaz Oldu! Sosyal Medyayı İnletti! Neye Uğradığını Şaşırdı… “Aman Demet Ablam!” Twitter Çalkalanıyor…

Şarkılarıyla kulakların pasını silen “Popun Kraliçesi” olarak bilinen Demet Akalın’dan hayat arkadaşı Okan Kurt’a bomba bir rest geldi! Sosyal medyayı inleten Demet Akalın, adeta Okan Kurt’un neye uğradığını şaşırmasına neden oldu! Birçok kişi bunun üzerine Demet Akalın’a, “Aman Demet ablam! Sen sinirlenme” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve yapmış olduğu yazım yanlışlarıyla gündemi sallayan Demet Akalın, kısa bir süre önce Survivor yarışmasının kurgu olduğuna dair göndermelerde bulunmuştu! Acun Ilıcalı’yla arkadaş olduğu bilinen Demet Akalın’ın böyle bir paylaşım yapması ise herkesi şaşırtmıştı. Şimdiyse Demet Akalın’dan Okan Kurt’a bir rest geldi! Peki, neler oluyor?

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08 Tem 2022 - 21:45 Ankara- Yaşam

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