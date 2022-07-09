Altında Büyük Tuzak! Buna Kapılan Ayvayı Yer; Elinde Avucunda Ne Varsa Kaybeder… Son Dakika Haberi Verildi! Gelen Açıklama…
Altın alıcısına ve yatırımcısına büyük şok geldi! Eğer bu tuzağa düşüyorsanız; elinizdeki avucunuzdaki her şeyden olabilirsiniz… Son dakika gelen açıklamayla birlikte altın yatırımcıları ne diyeceğini şaşırdı! Gündemi sallayan bu durum sonrasında gözler 9 Temmuz altın fiyatlarını araştırmaya başladı! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Rusya ve Ukrayna savaşından hemen sonra altın ve Dolar kurunda büyük bir değişim yaşanmıştı. Piyasaların alt üst olmasına neden olan savaştan sonra yaşanan küresel ve yerel gelişmeler; bir kez daha piyasaları sallamıştı. Peki, şimdi neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.