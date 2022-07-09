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09 Tem 2022 - 08:55

Altında Büyük Tuzak! Buna Kapılan Ayvayı Yer; Elinde Avucunda Ne Varsa Kaybeder… Son Dakika Haberi Verildi! Gelen Açıklama…

Altın alıcısına ve yatırımcısına büyük şok geldi! Eğer bu tuzağa düşüyorsanız; elinizdeki avucunuzdaki her şeyden olabilirsiniz… Son dakika gelen açıklamayla birlikte altın yatırımcıları ne diyeceğini şaşırdı! Gündemi sallayan bu durum sonrasında gözler 9 Temmuz altın fiyatlarını araştırmaya başladı! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?