- 09 Tem 2022 - 08:55 G: 09 Tem 2022 - 09:12

Altında Büyük Tuzak! Buna Kapılan Ayvayı Yer; Elinde Avucunda Ne Varsa Kaybeder… Son Dakika Haberi Verildi! Gelen Açıklama…

Altın alıcısına ve yatırımcısına büyük şok geldi! Eğer bu tuzağa düşüyorsanız; elinizdeki avucunuzdaki her şeyden olabilirsiniz… Son dakika gelen açıklamayla birlikte altın yatırımcıları ne diyeceğini şaşırdı! Gündemi sallayan bu durum sonrasında gözler 9 Temmuz altın fiyatlarını araştırmaya başladı! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Rusya ve Ukrayna savaşından hemen sonra altın ve Dolar kurunda büyük bir değişim yaşanmıştı. Piyasaların alt üst olmasına neden olan savaştan sonra yaşanan küresel ve yerel gelişmeler; bir kez daha piyasaları sallamıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

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09 Tem 2022 - 08:55 Ankara- Yaşam

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