- 09 Tem 2022 - 09:23 G: 09 Tem 2022 - 09:27

Survivor Ayşe’nin Biricik Sevgilisi Masterchef’ten Çıktı! Mehmet Şefin Baş Göz Etmesine Ramak Var; Acun Medya’nın Bomba Aşkı... Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Ayşe Yüksel, özel hayatıyla gündeme gelince herkes şok içerisinde kaldı! Biricik aşkının Masterchef yarışmasından çıkması; “Acun Medya’nın bomba aşkı” yorumlarına neden oldu! Mehmet Şefin ikiliyi baş göz edeceğine dair yorumlar sevenleri tarafından dile getirildi! Peki, Ayşe Yüksel’in bomba Masterchef aşkı kim?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının finaline çıkan Ayşe Yüksel, sezonu 4. olarak tamamlamıştı. Survivor 2021 yılında 3. olan Ayşe Yüksel, sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Yarışmaya 1,5 ay sonra yedeklerden girmesine rağmen rakiplerini ezip geçen Ayşe Yüksel, herkesi tek tek evine göndermişti. Özel hayatıyla gündeme düşen tek bir iddia ise hayranlarının “Yok artık” demesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Tem 2022 - 09:23 Ankara- Yaşam

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