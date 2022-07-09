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09 Tem 2022 - 09:47

Müge Anlı Kocasına Sırılsıklam Aşık! Biricik Aşkı İsteyince Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Seda Sayan Gör de Örnek Al!” Neler Oluyor?

25 Haziran günü, İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu’yla dünya evine giren Müge Anlı, biricik kocasına sırılsıklam aşık olduğunu bir kez daha gösterdi. Yüzbaşıoğlu’nun isteği üzerine yaptıkları herkesi şok içerisinde bıraktı. Seda Sayan’a göndermelerse bu olayla birlikte arka arkaya geldi. Birçok kişi “Seda Sayan, gör de örnek al” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…