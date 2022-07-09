- 09 Tem 2022 - 09:47

Müge Anlı Kocasına Sırılsıklam Aşık! Biricik Aşkı İsteyince Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Seda Sayan Gör de Örnek Al!” Neler Oluyor?

25 Haziran günü, İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu’yla dünya evine giren Müge Anlı, biricik kocasına sırılsıklam aşık olduğunu bir kez daha gösterdi. Yüzbaşıoğlu’nun isteği üzerine yaptıkları herkesi şok içerisinde bıraktı. Seda Sayan’a göndermelerse bu olayla birlikte arka arkaya geldi. Birçok kişi “Seda Sayan, gör de örnek al” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Aşka küstüğü bilinen Müge Anlı’nın evlilik kararı alması bir anda ülkeyi ayağa kaldırmıştı. Burhan Akdağ’dan boşandıktan sonra bir daha aşka kalbini kapatan Müge Anlı’nın sonunda kalbini Şinasi Yüzbaşıoğlu çalmıştı. Sessiz sedasız dünya evine giren Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu, düğünüyle alakalı tek bir detay vermemişti ama Anlı’nın hamlesi herkesi şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Tem 2022 - 09:47 Ankara- Yaşam

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