Müge Anlı Kocasına Sırılsıklam Aşık! Biricik Aşkı İsteyince Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Seda Sayan Gör de Örnek Al!” Neler Oluyor?
25 Haziran günü, İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu’yla dünya evine giren Müge Anlı, biricik kocasına sırılsıklam aşık olduğunu bir kez daha gösterdi. Yüzbaşıoğlu’nun isteği üzerine yaptıkları herkesi şok içerisinde bıraktı. Seda Sayan’a göndermelerse bu olayla birlikte arka arkaya geldi. Birçok kişi “Seda Sayan, gör de örnek al” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Aşka küstüğü bilinen Müge Anlı’nın evlilik kararı alması bir anda ülkeyi ayağa kaldırmıştı. Burhan Akdağ’dan boşandıktan sonra bir daha aşka kalbini kapatan Müge Anlı’nın sonunda kalbini Şinasi Yüzbaşıoğlu çalmıştı. Sessiz sedasız dünya evine giren Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu, düğünüyle alakalı tek bir detay vermemişti ama Anlı’nın hamlesi herkesi şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.