- 09 Tem 2022 - 10:08 G: 09 Tem 2022 - 10:21

Hadise’den Mehmet Dinçerler’e Dekolteli Gözdağı! Ambargo Yemişti Ama Sallamadı Bile… Minileri Çekti; Nefesleri Kesti! “Oğlum O Senin Yengen!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den Mehmet Dinçerler’e bomba rest geldi! Dekolteli bir kıyafet giyen güzel şarkıcı, minileriyle adeta nefes kesti. Evlendikten sonra dekolteli giyimine eşinin karıştığı ve bu yüzden tarzını değiştirdiğiyle gündeme gelen Hadise, ortalığı salladı geçti! Dekolteli ambargosu yediği konuşulan Hadise’nin tarzı sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sessiz sedasız iş insanı Mehmet Dinçerler’le dünya evine giren Hadise, düğün töreninden görüntülerin yayılmaması için konuklarını tek tek uyarmıştı. İsteme töreninden de görevli olan çalışmalara yüklü bir sözleşme imzalatan Hadise, sosyal medyayı sallamıştı. Nişan töreninden sonra ilk konserinde eşinin gözlerinin içine bakarak şarkısını söyleyen ve o sırada ilk kez nişan görsellerini paylaşmıştı. Evlenme kararı almasıyla birlikte sahne kıyafetlerini değiştiren Hadise’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise ortalığı karıştırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Tem 2022 - 10:08 Ankara- Yaşam

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