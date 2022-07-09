Survivor Nisa’dan Skandal Barış Murat Yağcı Açıklaması! Şiddet Gördüğünü Açıklamıştı; Beş Katını Söyledi! Meğer Survivor Yarışmasında…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Nisa Bölükbaşı şampiyon olunca ortalık ayağa kalkmıştı. Hak etmediğine dair yorumlar alan Nisa Bölükbaşı, bu yorumları umursamadığını ilk kez açıkladı! Survivor yarışmasına hem eski sevgilisi hem de yeni sevgilisiyle katılan Bölükbaşı, eski sevgilisi için açtı ağzını yumdu gözünü…

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