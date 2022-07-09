- 09 Tem 2022 - 10:31 G: 09 Tem 2022 - 10:51

Survivor Nisa’dan Skandal Barış Murat Yağcı Açıklaması! Şiddet Gördüğünü Açıklamıştı; Beş Katını Söyledi! Meğer Survivor Yarışmasında…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şampiyonluk kupasını kaldıran Nisa Bölükbaşı’ndan bomba bir eski sevgili açıklaması geldi. Yarışmada şiddet gördüğüne dair açıklamalarda bulunan Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı için şimdi tam beş kat fazlasını söyledi! Meğer Survivor yarışmasında…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Nisa Bölükbaşı şampiyon olunca ortalık ayağa kalkmıştı. Hak etmediğine dair yorumlar alan Nisa Bölükbaşı, bu yorumları umursamadığını ilk kez açıkladı! Survivor yarışmasına hem eski sevgilisi hem de yeni sevgilisiyle katılan Bölükbaşı, eski sevgilisi için açtı ağzını yumdu gözünü…

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09 Tem 2022 - 10:31 Ankara- Yaşam

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