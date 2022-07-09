Masterchef Yarışması Başladığı Gibi Bitti! Acun “Yayından Kaldırın” Deyince… Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu İşsiz Kaldı! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışması, yeni yarışmacılar bulmak için çalışmalara başlamıştı. İlk turların ekranlara geldiği görülürken; yarışmacıların kimi ikinci tur için önlüğü kapmış; kimi ise yeterli kadar ‘Evet’ alamadığı için evine dönmek zorunda kalmıştı. 16 kişilik dev kadroda kimlerin olacağı merak edilirken; herkesi tepetaklak edecek bir gelişme yaşandı ve Masterchef yarışması ekranlardan kaldırıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!