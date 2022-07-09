- 09 Tem 2022 - 11:38 G: 09 Tem 2022 - 11:48

Masterchef Yarışması Başladığı Gibi Bitti! Acun “Yayından Kaldırın” Deyince… Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu İşsiz Kaldı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten kahreden haber geldi! Acun Ilıcalı’nın “yayından kaldırın” denilmesinin üzerine çekimler durdu! Masterchef’in en beğenilen jüri üyeleri olan Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ise resmen işsiz kaldı! Peki, Masterchef yarışması neden yayından kaldırıldı?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışması, yeni yarışmacılar bulmak için çalışmalara başlamıştı. İlk turların ekranlara geldiği görülürken; yarışmacıların kimi ikinci tur için önlüğü kapmış; kimi ise yeterli kadar ‘Evet’ alamadığı için evine dönmek zorunda kalmıştı. 16 kişilik dev kadroda kimlerin olacağı merak edilirken; herkesi tepetaklak edecek bir gelişme yaşandı ve Masterchef yarışması ekranlardan kaldırıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Tem 2022 - 11:38 Ankara- Yaşam

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