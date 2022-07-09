Maske Yasağı Kabusu Yeniden Geliyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kötü Haberi Duyurdu! Vaka Sayılarındaki Artış Patlak Verdi!
Maske yasakları, geçtiğimiz aylarda hem vaka sayılarının düşmesi hem de aşının ön plana çıkmasıyla birlikte kaldırılmıştı ama yeniden eski kabus günlere dönüleceği ortaya çıktı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vermiş olduğu haber herkesin yıkılmasına neden oldu! Vaka sayısındaki artışın patlak verdiğini duyuran Sağlık Bakanı Koca, gündemi değiştirdi. Peki, neler oluyor?
Dünya çapında yayılan koronavirüs salgını, ülkemizde yıllardır etkisini devam ettiriyor. 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs milyonlarca kişinin hayatına mal olmuş, yine milyonlarca kişide kalıcı hasarlar bırakmıştı. Ülkemizde ise kapanma, tam kapanma ve maske yasakları getirilerek gerekli önlemler alınmaya çalışmıştı. Şimdiyse yeniden maskeli günlere dönülebileceğine dair iddialar gündeme geldi! Peki, maske yeniden mi hayatımıza girecek?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.