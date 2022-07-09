Anasayfa/

Foto Galeri/

09 Tem 2022 - 12:56

Maske Yasağı Kabusu Yeniden Geliyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kötü Haberi Duyurdu! Vaka Sayılarındaki Artış Patlak Verdi!

Maske yasakları, geçtiğimiz aylarda hem vaka sayılarının düşmesi hem de aşının ön plana çıkmasıyla birlikte kaldırılmıştı ama yeniden eski kabus günlere dönüleceği ortaya çıktı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vermiş olduğu haber herkesin yıkılmasına neden oldu! Vaka sayısındaki artışın patlak verdiğini duyuran Sağlık Bakanı Koca, gündemi değiştirdi. Peki, neler oluyor?