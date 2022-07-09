Masterchef Yarışmacısının Yalanları Tek Tek Ortaya Çıktı! Mehmet Şefin Başından Aşağı Kaynar Sular Dökmüş; Doktorları Bile Çıldırtmıştı! Meğer…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef, daha yeni ekranlara gelmeye başladı ama olaylar bitmek nedir bilmiyor! Masterchef yarışmasına katılan bir yarışmacının yalanları tek tek ortaya çıktı! Dedikleriyle Mehmet Şefin başından aşağı kaynar sular döken yarışmacı; doktorlarında çıldırmasına neden olmuştu. Şimdiyse gerçekler gün gibi ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasını yayınlanan bölümlerinde bir kadın yarışmacı programa dahil olmuştu. Arkadaşının kendisine ihanet ettiğini durduk yere anlatan isme, doktor olduğunu iddia eden bir seyirci, “Beni çıldırttı, şeflere Allah sabır versin” yorumunda bulunmuştu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.