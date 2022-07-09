- 09 Tem 2022 - 13:47 G: 09 Tem 2022 - 13:49

Masterchef Yarışmacısının Yalanları Tek Tek Ortaya Çıktı! Mehmet Şefin Başından Aşağı Kaynar Sular Dökmüş; Doktorları Bile Çıldırtmıştı! Meğer…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef, daha yeni ekranlara gelmeye başladı ama olaylar bitmek nedir bilmiyor! Masterchef yarışmasına katılan bir yarışmacının yalanları tek tek ortaya çıktı! Dedikleriyle Mehmet Şefin başından aşağı kaynar sular döken yarışmacı; doktorlarında çıldırmasına neden olmuştu. Şimdiyse gerçekler gün gibi ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasını yayınlanan bölümlerinde bir kadın yarışmacı programa dahil olmuştu. Arkadaşının kendisine ihanet ettiğini durduk yere anlatan isme, doktor olduğunu iddia eden bir seyirci, “Beni çıldırttı, şeflere Allah sabır versin” yorumunda bulunmuştu. Peki, neler oluyor?

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09 Tem 2022 - 13:47 Ankara- Yaşam

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