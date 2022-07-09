Mahkum Dizisinde Bomba Değişiklik! Senaryo Komple Değişebilir; İkinci Sezon Yayından Bile Kaldırılabilir! Başroller Şoku Yaşıyor…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum dizisinde bomba bir değişiklik yaşandı! Senaryonun komple değişebileceği hatta ikinci sezonunun yayından kaldırılabileceğine dair iddiaların gündeme gelmesinden sonra Mahkum izleyicisi ve oyuncuları büyük şoku yaşamaya başladılar! Sosyal medyayı sallayan bu durum, tüm dikkatleri üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Melike İpek Yalova, Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu ve Hayal Köseoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Mahkum dizisinin son bölümü geçtiğimiz günlerde ekranlara gelmişti. İlk sezonu bitiren başarılı dizide; ikinci sezon için hazırlıklar yapılmaya başlanmıştı ama yaşanan tek bir gelişme herkesin alt üst olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.