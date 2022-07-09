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09 Tem 2022 - 14:36

Mahkum Dizisinde Bomba Değişiklik! Senaryo Komple Değişebilir; İkinci Sezon Yayından Bile Kaldırılabilir! Başroller Şoku Yaşıyor…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum dizisinde bomba bir değişiklik yaşandı! Senaryonun komple değişebileceği hatta ikinci sezonunun yayından kaldırılabileceğine dair iddiaların gündeme gelmesinden sonra Mahkum izleyicisi ve oyuncuları büyük şoku yaşamaya başladılar! Sosyal medyayı sallayan bu durum, tüm dikkatleri üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…