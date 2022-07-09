Survivor Sunucusu Murat Ceylan Tehlikeli Sularda Kulaç Atıyor! Survivor Yarışmacısıyla Anılıyordu; Gizem Memiç'i Görenler Dondu Kaldı! “Bu O Değildir!” Neler Oldu Neler…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bir sezon boyunca sunuculuk yapmış olan Murat Ceylan’ın bomba aşkı ortaya çıktı! Survivor yarışmacısıyla aşk dedikodularına karışan Murat Ceylan’ın yanındaki ismi görenler ise “Bu o değildir” yorumlarında bulundu çünkü ortada kocaman bir sorun var! Neler oldu neler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının bir sezonu boyunca bulunan Murat Ceylan, renkli sunumlarıyla 6 ay boyunca evlere misafir olmuştu. Survivor yarışmasına katılarak; Acun Ilıcalı’nın gözüne giren Murat Ceylan, bir anda kendisini Dominik adasında bulmuştu. Yılın yarısını Türkiye’de yarısını ise Dominik’te geçiren Murat Ceylan’ın sevgilisini görenler ise donup kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.