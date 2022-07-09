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09 Tem 2022 - 23:37

Survivor Sunucusu Murat Ceylan Tehlikeli Sularda Kulaç Atıyor! Survivor Yarışmacısıyla Anılıyordu; Gizem Memiç'i Görenler Dondu Kaldı! “Bu O Değildir!” Neler Oldu Neler…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bir sezon boyunca sunuculuk yapmış olan Murat Ceylan’ın bomba aşkı ortaya çıktı! Survivor yarışmacısıyla aşk dedikodularına karışan Murat Ceylan’ın yanındaki ismi görenler ise “Bu o değildir” yorumlarında bulundu çünkü ortada kocaman bir sorun var! Neler oldu neler…