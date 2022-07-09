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09 Tem 2022 - 15:48

ATV’den Müge Anlı’ya Acı Haber Verildi! O Olay Bardağı Taşıran Sonra Damla Oldu; Seçimini Yaptı… “Güle Güle Müge Anlı!” Büyük Şok…

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert kısa bir süre önce ekranlara veda etti. Müge Anlı’nın sezon finali öncesinde evlenecek olmasını açıklaması ise sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Müge Anlı’ya gelen ATV kararı ise herkesi şok etti. Yaşanan tek bir olayın bardağı taşıran son damla olması herkesi şok etti. Seçimini yapan ATV, “Güle güle Müge Anlı” dedirtti. Peki, neler oluyor?