ATV’den Müge Anlı’ya Acı Haber Verildi! O Olay Bardağı Taşıran Sonra Damla Oldu; Seçimini Yaptı… “Güle Güle Müge Anlı!” Büyük Şok…
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert kısa bir süre önce ekranlara veda etti. Müge Anlı’nın sezon finali öncesinde evlenecek olmasını açıklaması ise sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Müge Anlı’ya gelen ATV kararı ise herkesi şok etti. Yaşanan tek bir olayın bardağı taşıran son damla olması herkesi şok etti. Seçimini yapan ATV, “Güle güle Müge Anlı” dedirtti. Peki, neler oluyor?
Rahmi Özkan ve Şevki Sözen’le birlikte yıllardır Müge Anlı İle Tatlı Sert programının sunuculuğunu yapan Müge Anlı, ele aldığı konularla ortalığı sallıyordu. Faili meçhul cinayetlerden; kayıp ve kaçırılma gibi toplum sorunlarına değinen Müge Anlı’ya gelen kahreden haber ise sosyal medyayı salladı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.