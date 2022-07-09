- 09 Tem 2022 - 15:48 G: 09 Tem 2022 - 15:50

ATV’den Müge Anlı’ya Acı Haber Verildi! O Olay Bardağı Taşıran Sonra Damla Oldu; Seçimini Yaptı… “Güle Güle Müge Anlı!” Büyük Şok…

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert kısa bir süre önce ekranlara veda etti. Müge Anlı’nın sezon finali öncesinde evlenecek olmasını açıklaması ise sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Müge Anlı’ya gelen ATV kararı ise herkesi şok etti. Yaşanan tek bir olayın bardağı taşıran son damla olması herkesi şok etti. Seçimini yapan ATV, “Güle güle Müge Anlı” dedirtti. Peki, neler oluyor?

Rahmi Özkan ve Şevki Sözen’le birlikte yıllardır Müge Anlı İle Tatlı Sert programının sunuculuğunu yapan Müge Anlı, ele aldığı konularla ortalığı sallıyordu. Faili meçhul cinayetlerden; kayıp ve kaçırılma gibi toplum sorunlarına değinen Müge Anlı’ya gelen kahreden haber ise sosyal medyayı salladı! Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

09 Tem 2022 - 15:48 Ankara- Yaşam

# MÜGE ANLI HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı Kocasına Sırılsıklam Aşık! Biricik Aşkı İsteyince Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Seda Sayan Gör de Örnek Al!” Neler Oluyor? mask
Müge Anlı Kocasına Sırılsıklam Aşık! Biricik Aşkı İsteyince Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Seda Sayan Gör de Örnek Al!” Neler Oluyor?
Müge Anlı 2 Haftalık Kocasıyla Kararını Verdi! Hamile Olduğu Konuşuluyordu; Son Noktayı Koydu! Yeni Eşi İçin Skandal Önlem… mask
Müge Anlı 2 Haftalık Kocasıyla Kararını Verdi! Hamile Olduğu Konuşuluyordu; Son Noktayı Koydu! Yeni Eşi İçin Skandal Önlem…
Müge Anlı Kocasına Resti Çekti! “Bunu İstiyorum” Deyince Ortalık Karıştı! Gözdağını Verince… 3. Kocasına Önlemi Aldırdı! Neler Oluyor? mask
Müge Anlı Kocasına Resti Çekti! “Bunu İstiyorum” Deyince Ortalık Karıştı! Gözdağını Verince… 3. Kocasına Önlemi Aldırdı! Neler Oluyor?
Müge Anlı’nın Düğününe Ait İlk Detaylar Ortaya Çıktı! Meğer Konuklarını Tek Tek… Hadise’den Daha Beter Çıktı! Düğün Salonunda… mask
Müge Anlı’nın Düğününe Ait İlk Detaylar Ortaya Çıktı! Meğer Konuklarını Tek Tek… Hadise’den Daha Beter Çıktı! Düğün Salonunda…
Müge Anlı ve Kocasının Gerçek Düğün Görselleri Ortaya Çıktı! Nikah Masasında Beyazlar İçerisinde… 2. Kez Evlenen Müge Anlı Tokat Gibi Çarptı! mask
Müge Anlı ve Kocasının Gerçek Düğün Görselleri Ortaya Çıktı! Nikah Masasında Beyazlar İçerisinde… 2. Kez Evlenen Müge Anlı Tokat Gibi Çarptı!
Müge Anlı ATV’den Ayrılma Kararını Aldı! Bundan Sonra Parayı Veren İzleyebilecek; Yeni Adresi Şok Etti! “Mümkün Değil” Deniyordu Ama… mask
Müge Anlı ATV’den Ayrılma Kararını Aldı! Bundan Sonra Parayı Veren İzleyebilecek; Yeni Adresi Şok Etti! “Mümkün Değil” Deniyordu Ama…
Müge Anlı’nın Kocasının Başı Fena Halde Belada! Bunu Müge Anlı Bile Çözemez… Çiçeği Burunlarında Soldu; Hayatları Durdu! mask
Müge Anlı’nın Kocasının Başı Fena Halde Belada! Bunu Müge Anlı Bile Çözemez… Çiçeği Burunlarında Soldu; Hayatları Durdu!
Müge Anlı’nın Kocası Öyle Bir İsme Benzetildi Ki… “Müge Ablam Yol Yakınken Dön!” Gören Duyan Çok Üzüldü! “Allah Korusun” mask
Müge Anlı’nın Kocası Öyle Bir İsme Benzetildi Ki… “Müge Ablam Yol Yakınken Dön!” Gören Duyan Çok Üzüldü! “Allah Korusun”
Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu Evlendi Mi? Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu ile Ne Zaman Evlendi, Düğünleri Oldu Mu? O Artık Müge Anlı Yüzbaşıoğlu... mask
Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu Evlendi Mi? Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu ile Ne Zaman Evlendi, Düğünleri Oldu Mu? O Artık Müge Anlı Yüzbaşıoğlu...
Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Rahmi Özkan Yollarını Ayırdı! Yapılan “Saygısızlık” Sosyal Medyayı Salladı! Yapım Ekibinden Müdahale Geldi… mask
Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Rahmi Özkan Yollarını Ayırdı! Yapılan “Saygısızlık” Sosyal Medyayı Salladı! Yapım Ekibinden Müdahale Geldi…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Sunucusu Murat Ceylan, Aşkıyla Yakalandı! Survivor Yarışmacısıyla Anılıyordu; Görenler Dondu Kaldı! “Bu O Değildir!” Neler Oldu Neler… mask
Survivor Sunucusu Murat Ceylan, Aşkıyla Yakalandı! Survivor Yarışmacısıyla Anılıyordu; Görenler Dondu Kaldı! “Bu O Değildir!” Neler Oldu Neler…
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Yeniden Kadroda! Ölümü Tepki Alınca Senaristler Senaryoyu Tepetaklak Etti; Her Şey Basına Sızdı! O İsimler… mask
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Yeniden Kadroda! Ölümü Tepki Alınca Senaristler Senaryoyu Tepetaklak Etti; Her Şey Basına Sızdı! O İsimler…
Mahkum Dizisinde Bomba Değişiklik! Senaryo Komple Değişebilir; İkinci Sezon Yayından Bile Kaldırılabilir! Başroller Şoku Yaşıyor… mask
Mahkum Dizisinde Bomba Değişiklik! Senaryo Komple Değişebilir; İkinci Sezon Yayından Bile Kaldırılabilir! Başroller Şoku Yaşıyor…
Masterchef Yarışmacısının Yalanları Tek Tek Ortaya Çıktı! Mehmet Şefin Başından Aşağı Kaynar Sular Dökmüş; Doktorları Bile Çıldırtmıştı! Meğer… mask
Masterchef Yarışmacısının Yalanları Tek Tek Ortaya Çıktı! Mehmet Şefin Başından Aşağı Kaynar Sular Dökmüş; Doktorları Bile Çıldırtmıştı! Meğer…
Survivor Ayşe Rezil Rüsva Edildi! Nisa Bölükbaşı Masaya Yatırınca… Saç Baş Kavgalarına Ramak Var! Kılıçlar Kınından Çekildi! Meğer… mask
Survivor Ayşe Rezil Rüsva Edildi! Nisa Bölükbaşı Masaya Yatırınca… Saç Baş Kavgalarına Ramak Var! Kılıçlar Kınından Çekildi! Meğer…
ATV İddialı Dizisinin Kolunu Kanadını Kırdı! Tüm Oyuncular Evine Gönderildi; Yaşananlar Akıl Alır Gibi Değil… Final Tarihi Açıkladı! mask
ATV İddialı Dizisinin Kolunu Kanadını Kırdı! Tüm Oyuncular Evine Gönderildi; Yaşananlar Akıl Alır Gibi Değil… Final Tarihi Açıkladı!
Masterchef Yarışması Başladığı Gibi Bitti! Acun “Yayından Kaldırın” Deyince… Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu İşsiz Kaldı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Yarışması Başladığı Gibi Bitti! Acun “Yayından Kaldırın” Deyince… Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu İşsiz Kaldı! Neler Oluyor?
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Bacaklarıyla Şov Yaptı! Kusursuz Fiziğiyle Akılları Başlardan Aldı Götürdü… “Gedelli Halkı Görse Kıyamet Kopar!” mask
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Bacaklarıyla Şov Yaptı! Kusursuz Fiziğiyle Akılları Başlardan Aldı Götürdü… “Gedelli Halkı Görse Kıyamet Kopar!”
Survivor Nisa’dan Skandal Barış Murat Yağcı Açıklaması! Şiddet Gördüğünü Açıklamıştı; Beş Katını Söyledi! Meğer Survivor Yarışmasında… mask
Survivor Nisa’dan Skandal Barış Murat Yağcı Açıklaması! Şiddet Gördüğünü Açıklamıştı; Beş Katını Söyledi! Meğer Survivor Yarışmasında…
Hadise’den Mehmet Dinçerler’e Dekolteli Gözdağı! Ambargo Yemişti Ama Sallamadı Bile… Minileri Çekti; Nefesleri Kesti! “Oğlum O Senin Yengen!” mask
Hadise’den Mehmet Dinçerler’e Dekolteli Gözdağı! Ambargo Yemişti Ama Sallamadı Bile… Minileri Çekti; Nefesleri Kesti! “Oğlum O Senin Yengen!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Sunucusu Murat Ceylan, Aşkıyla Yakalandı! Survivor Yarışmacısıyla Anılıyordu; Görenler Dondu Kaldı! “Bu O Değildir!” Neler Oldu Neler… mask
Survivor Sunucusu Murat Ceylan, Aşkıyla Yakalandı! Survivor Yarışmacısıyla Anılıyordu; Görenler Dondu Kaldı! “Bu O Değildir!” Neler Oldu Neler…
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Yeniden Kadroda! Ölümü Tepki Alınca Senaristler Senaryoyu Tepetaklak Etti; Her Şey Basına Sızdı! O İsimler… mask
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Yeniden Kadroda! Ölümü Tepki Alınca Senaristler Senaryoyu Tepetaklak Etti; Her Şey Basına Sızdı! O İsimler…
Mahkum Dizisinde Bomba Değişiklik! Senaryo Komple Değişebilir; İkinci Sezon Yayından Bile Kaldırılabilir! Başroller Şoku Yaşıyor… mask
Mahkum Dizisinde Bomba Değişiklik! Senaryo Komple Değişebilir; İkinci Sezon Yayından Bile Kaldırılabilir! Başroller Şoku Yaşıyor…
Bayram Sofralarınız Şenlenecek! Et Fajita Tarifiyle Misafirleriniz Mest Olacak… Tabak Tabak İsteyecekler! Dakikalar İçerisinde Hazırlanıyor… mask
Bayram Sofralarınız Şenlenecek! Et Fajita Tarifiyle Misafirleriniz Mest Olacak… Tabak Tabak İsteyecekler! Dakikalar İçerisinde Hazırlanıyor…
Masterchef Yarışmacısının Yalanları Tek Tek Ortaya Çıktı! Mehmet Şefin Başından Aşağı Kaynar Sular Dökmüş; Doktorları Bile Çıldırtmıştı! Meğer… mask
Masterchef Yarışmacısının Yalanları Tek Tek Ortaya Çıktı! Mehmet Şefin Başından Aşağı Kaynar Sular Dökmüş; Doktorları Bile Çıldırtmıştı! Meğer…
Maske Yasağı Kabusu Yeniden Geliyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kötü Haberi Duyurdu! Vaka Sayılarındaki Artış Patlak Verdi! mask
Maske Yasağı Kabusu Yeniden Geliyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kötü Haberi Duyurdu! Vaka Sayılarındaki Artış Patlak Verdi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL