Acun Ilıcalı’nın Kızının Elbisesi Yine Olay Oldu! Full Sırt Dekoltesi Tuzlu Çıktı; Gözlerden Ateş Çıkıyor! “Bende 3 Gündür 20 Lirayla…”

Tv8, Exxen, Hull City gibi birbirinden farklı projelere sahip olan Acun Ilıcalı, iş hayatıyla herkesi şaşırtıyor. Dünyanın en zenginleri arasında yerini alan Acun Ilıcalı, hiç durmadan yeni şeyler üretmeye kaldığı yerden devam ediyor. Kısa bir süre önce Survivor yarışmasını bitiren Acun Ilıcalı’nın soluğu ailesinin yanında alması dikkatlerden kaçmamıştı. Aile ilişkisine çok önem veren Acun Ilıcalı’nın kızı Yasemin Ilıcalı, giymiş olduğu kıyafetle herkesin şok olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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