- 09 Tem 2022 - 16:09 G: 09 Tem 2022 - 16:23

Acun Ilıcalı’nın Kızının Elbisesi Yine Olay Oldu! Full Sırt Dekoltesi Tuzlu Çıktı; Gözlerden Ateş Çıkıyor! “Bende 3 Gündür 20 Lirayla…”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, kızının giymiş olduğu elbiseyle ortalığı inletti. Geçtiğimiz yıl renkli bir elbise giyerek herkesi şok içerisinde bırakan Acun Ilıcalı’nın büyük kızı Yasemin Ilıcalı, full sırt dekolteli elbisesini çok beğendirdi ama fiyatlar görülene kadar! Elbisenin fiyatını görenlerde ise adeta ateş çıkmaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Tv8, Exxen, Hull City gibi birbirinden farklı projelere sahip olan Acun Ilıcalı, iş hayatıyla herkesi şaşırtıyor. Dünyanın en zenginleri arasında yerini alan Acun Ilıcalı, hiç durmadan yeni şeyler üretmeye kaldığı yerden devam ediyor. Kısa bir süre önce Survivor yarışmasını bitiren Acun Ilıcalı’nın soluğu ailesinin yanında alması dikkatlerden kaçmamıştı. Aile ilişkisine çok önem veren Acun Ilıcalı’nın kızı Yasemin Ilıcalı, giymiş olduğu kıyafetle herkesin şok olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Tem 2022 - 16:09 Ankara- Yaşam

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