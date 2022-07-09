Masterchef Danilo – Mehmet Şef Birbirilerini Sildiler! Hatası Pahalıya Patladı; Acun Medya’da İşler Karışık! “Şimdi Acun Ne Yapsın?”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te heyecan yeni başladı ama ortalık karıştı! Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın birbirini silmesi ortalığı sosyal medyayı salladı geçti! Hatası pahalıya patlayan Mehmet Yalçınkaya, Acun Medya’da işlerin karışmasına neden oldu! Gündemi sallayan bu sözlerden sonra birçok kişi “Şimdi Acun ne yapsın” yorumlarını aldı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında ilk tur hazırlıkları halen sürüyor. Mehmet Yalçınkaya’nın geçtiğimiz yıl Somer Sivrioğlu’yla kavga etmesi sosyal medyayı sallamıştı. Para yüzünden tartıştıkları iddia edilen ikilinin birbirlerine uzaklığını Demet Akalın bile fark etmiş ve sosyal medyada bir paylaşımda bulunmuştu. Şimdiyse ortalığı karıştıracak bir kavganın altına Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya imzalarını attılar! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.