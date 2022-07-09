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09 Tem 2022 - 16:55

Masumlar Apartmanı Dizisi Yeniden Mi Başlıyor? Yönetmeni, Senaristi… Gören Duyan Dualar Etmeye Başladı! Geliyorlar, Gümbür Gümbür…

TRT1 ekranlarının efsane dizisi olarak kayıtlara geçen Masumlar Apartmanı dizisi, bu sezon ekranlara veda etmişti. Sevenlerin mutlu bir son bırakan Masumlar Apartmanı’nın yeniden ekranlara geleceğine dair iddialar gündemi salladı! Dizinin eski yönetmeni ve sezonu bitiren yönetmeninin yanı sıra senaristinin de bir araya geldiği görülünce; dizi izleyicisi resmen dualar etmeye başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…