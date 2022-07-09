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09 Tem 2022 - 22:33

Buse Varol’un Mini Şortlu Pozları Yangınları Çağırdı! “Aman Alişan Enişte Görmesin!” Fiziğiyle Ders Olup; Kitap Yazdıracak! “Yaktın Be”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol’un mini şortu pozları ortalığı ayağa kaldırdı! Yangınları çağıran Buse Varol’a birçok kişi se “Aman Buse Hanım! Alişan enişte görmesin” yorumlarında bulundu! Bölgesel incelme işlemleri yaptırdıktan sonra adeta bambaşka birisine dönen Buse Varol’un bu halleri ise fizik kitaplarına ders olacak cinsten! İşte milyonlarca hayranına “Yaktın bizi” dedirten o paylaşımlar…