- 09 Tem 2022 - 22:33

Buse Varol’un Mini Şortlu Pozları Yangınları Çağırdı! “Aman Alişan Enişte Görmesin!” Fiziğiyle Ders Olup; Kitap Yazdıracak! “Yaktın Be”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol’un mini şortu pozları ortalığı ayağa kaldırdı! Yangınları çağıran Buse Varol’a birçok kişi se “Aman Buse Hanım! Alişan enişte görmesin” yorumlarında bulundu! Bölgesel incelme işlemleri yaptırdıktan sonra adeta bambaşka birisine dönen Buse Varol’un bu halleri ise fizik kitaplarına ders olacak cinsten! İşte milyonlarca hayranına “Yaktın bizi” dedirten o paylaşımlar…

Camdaki Kız ve Gönül Dağı dizileriyle gündeme gelen Buse Varol’un bambaşka bir yapımla ekranla döneceği ortaya çıkmıştı. Alişan’la dünya evine girdikten sonra dizi setlerinden uzaklaşan Buse Varol, ikinci çocuğu Eliz’inde artık büyümesiyle birlikte setlere yeniden dönmüştü. Eylül ayında ekranlara gelecek bir diziyle anlaştığını açıklayan Buse Varol, merak konusu olmuştu ama projesi hakkında ser verip sır vermemişti. Peki, Buse Varol, nasıl bir paylaşımda bulundu?

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09 Tem 2022 - 22:33 Ankara- Yaşam

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