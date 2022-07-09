- 09 Tem 2022 - 22:33

Seda Sayan 25 Yaş Küçük Kocasına Hayatı Yaşatıyor! “Boş Ver Akrabaları” Dedi, Kolundan Tuttuğu Gibi Yine… “Seda Bacım Yeter!”

Nisan ayında dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, sevenlerini havalara uçurmuştu. 59 yaşındaki Seda Sayan’ın kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten’le evlenmesi ise tepkileri arka arkaya getirmişti. Tüm tepkilere resti çeken Seda Sayan, 25 yaş küçük kocasına resmen hayatı yaşatıyor! Kurban Bayramı öncesinde “Boş ver akrabaları diyen Seda Sayan, eşinin kolundan tuttuğu gibi yine…

Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Seda Sayan, sosyal medyadan ve canlı yayınlardan Çağlar Ökten’le evleneceğini duyurmuştu. Evlenir evlenmez soluğu Paris’te alan Seda Sayan, kocasıyla düğün fotoğrafları çektirmişti. Aşıkların kenti olarak bilinen Paris’te balayı yapan Seda Sayan, bayram öncesinde eşinin elinden tutup yine balayına gittiler! Balayından vermiş oldukları pozlar ise görenlerin ağzını açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Tem 2022 - 22:33 Ankara- Yaşam

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Seda Sayan 25 Yaş Küçük Kocasına Hayatı Yaşatıyor! “Boş Ver Akrabaları” Dedi, Kolundan Tuttuğu Gibi Yine… “Seda Bacım Yeter!” mask
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