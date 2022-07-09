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09 Tem 2022 - 22:33

Seda Sayan 25 Yaş Küçük Kocasına Hayatı Yaşatıyor! “Boş Ver Akrabaları” Dedi, Kolundan Tuttuğu Gibi Yine… “Seda Bacım Yeter!”

Nisan ayında dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, sevenlerini havalara uçurmuştu. 59 yaşındaki Seda Sayan’ın kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten’le evlenmesi ise tepkileri arka arkaya getirmişti. Tüm tepkilere resti çeken Seda Sayan, 25 yaş küçük kocasına resmen hayatı yaşatıyor! Kurban Bayramı öncesinde “Boş ver akrabaları diyen Seda Sayan, eşinin kolundan tuttuğu gibi yine…