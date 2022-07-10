- 10 Tem 2022 - 09:13

Altın Fiyatları “Olmaz” Denilen Her Şeyi Oldurdu! Gram Altını Olanlar Başını Duvarlara Vuracak; 9 Ay Sonra Bir İlk… Kuyumcular Bile Per Perişan…

Özellikle yatırımcısı ve alıcısı tarafından araştırılan altın fiyatları, “Olmaz” denilen ne kadar şey varsa hepsini oldurdu! 1000 lira sınırını aştıktan sonra bir daha düşmeyeceği konuşulan altın; BDDK kararından sonra çakılma yaşamıştı. Son 9 ayın en düşük seviyesine kadar inen gram altın, kuyumcuların bile şok olmasına neden oldu! Peki; gram, yarım ve çeyrek gibi altın fiyatları ne kadar oldu?

Tam tamına 4 haftadır yatırımcısının başını ağrıtan altının yükselip yükselmeyeceği büyük bir merak konusu haline geldi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun aşırı derece yüksek olduğunu dile getirerek; uzun bir süre gevşeme olmayacağını açıkladı! 75 baz puan artışını desteklediğini açıklayan üye, altın için ilk sinyalleri verdi. Peki, altın ne kadar oldu?

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10 Tem 2022 - 09:13 Ankara- Yaşam

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Altın Fiyatları “Olmaz” Denilen Her Şeyi Oldurdu! Gram Altını Olanlar Başını Duvarlara Vuracak; 9 Ay Sonra Bir İlk… Kuyumcular Bile Per Perişan… mask
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