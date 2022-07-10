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10 Tem 2022 - 09:13

Altın Fiyatları “Olmaz” Denilen Her Şeyi Oldurdu! Gram Altını Olanlar Başını Duvarlara Vuracak; 9 Ay Sonra Bir İlk… Kuyumcular Bile Per Perişan…

Özellikle yatırımcısı ve alıcısı tarafından araştırılan altın fiyatları, “Olmaz” denilen ne kadar şey varsa hepsini oldurdu! 1000 lira sınırını aştıktan sonra bir daha düşmeyeceği konuşulan altın; BDDK kararından sonra çakılma yaşamıştı. Son 9 ayın en düşük seviyesine kadar inen gram altın, kuyumcuların bile şok olmasına neden oldu! Peki; gram, yarım ve çeyrek gibi altın fiyatları ne kadar oldu?