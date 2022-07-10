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10 Tem 2022 - 17:43

Masterchef Gülistan’dan Kasıp Kavuran Pozlar! “Telefonum Yok, Instagram’ım Yok” Demişti; Paylaşımlarını Görenler Dondu Kaldı! “Düşman Başına!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in daha ilk turunda büyük yankı uyandıran Gülistan Şalk, günlerdir sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor! Yarışma içerisinde “Telefonum yok, sosyal medya hesabım yok” diyen Gülistan Şalk’ın Instagram hesabından vermiş olduğu pozlar kasıp kavurdu! İşte milyonlara “Düşman başına” dedirten o pozlar…