- 10 Tem 2022 - 09:35 G: 10 Tem 2022 - 09:37

Masterchef Gülistan’dan Kasıp Kavuran Pozlar! “Telefonum Yok, Instagram’ım Yok” Demişti; Pozlarını Görenler Dondu Kaldı! “Düşman Başına!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in daha ilk turunda büyük yankı uyandıran Gülistan Şalk, günlerdir sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor! Yarışma içerisinde “Telefonum yok, sosyal medya hesabım yok” diyen Gülistan Şalk’ın Instagram hesabından vermiş olduğu pozlar kasıp kavurdu! İşte milyonlara “Düşman başına” dedirten o pozlar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor! İlk turların ekranlara geldiği Masterchef yarışmasına katılan Gülistan Şalk, herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Yemeğiyle şeflerden tam not alan Şalk, sözleriyle Mehmet Yalçınkaya’yı şok içerisinde bırakmıştı. Sosyal medyayla bir bağlantısı olmadığını söyleyen Şalk’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Tem 2022 - 09:35 Antalya- Yaşam

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