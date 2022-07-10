Burcu Özberk’in İç Çamaşırsız Pozları “Pes” Dedirtti! Minileri Çekti; Şezlong Pozlarıyla Akılları Oynattı! “Çok Ateşli Hatunsun!” Yorumlar Gırla…
FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni olan Aşk Mantık İntikam’da Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk’in iç çamaşırsız halleri, hayranlarından “Pes” yorumlarını aldırttı! Minileri çekip şezlongda birbirinden çekici pozlar veren Burcu Özbek’e bir hayranı ise “Çok ateşli hatunsun” demeden duramadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sosyal medya paylaşımlarıyla milyonları ikiye ayıran Burcu Özbek, hem cesur hem de çekici pozlarıyla kalpleri yerinden oynatıyor. Aşk Mantık İntikam dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu Bali’de alan Burcu Özberk, yorgunluğunu atmıştı. Yoğun bir temponun ardından yeniden bir tatile çıkan Burcu Özberk’in iç çamaşırsız ve minili pozları ise akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.