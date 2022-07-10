Burcu Özberk’in İç Çamaşırsız Pozları “Pes” Dedirtti! Minileri Çekti; Şezlong Pozlarıyla Akılları Oynattı! “Çok Ateşli Hatunsun!” Yorumlar Gırla…

Sosyal medya paylaşımlarıyla milyonları ikiye ayıran Burcu Özbek, hem cesur hem de çekici pozlarıyla kalpleri yerinden oynatıyor. Aşk Mantık İntikam dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu Bali’de alan Burcu Özberk, yorgunluğunu atmıştı. Yoğun bir temponun ardından yeniden bir tatile çıkan Burcu Özberk’in iç çamaşırsız ve minili pozları ise akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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