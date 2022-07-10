- 10 Tem 2022 - 09:57 G: 10 Tem 2022 - 10:05

Burcu Özberk’in İç Çamaşırsız Pozları “Pes” Dedirtti! Minileri Çekti; Şezlong Pozlarıyla Akılları Oynattı! “Çok Ateşli Hatunsun!” Yorumlar Gırla…

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni olan Aşk Mantık İntikam’da Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk’in iç çamaşırsız halleri, hayranlarından “Pes” yorumlarını aldırttı! Minileri çekip şezlongda birbirinden çekici pozlar veren Burcu Özbek’e bir hayranı ise “Çok ateşli hatunsun” demeden duramadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sosyal medya paylaşımlarıyla milyonları ikiye ayıran Burcu Özbek, hem cesur hem de çekici pozlarıyla kalpleri yerinden oynatıyor. Aşk Mantık İntikam dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu Bali’de alan Burcu Özberk, yorgunluğunu atmıştı. Yoğun bir temponun ardından yeniden bir tatile çıkan Burcu Özberk’in iç çamaşırsız ve minili pozları ise akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Tem 2022 - 09:57 Ankara- Yaşam

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Burcu Özberk’in İç Çamaşırsız Pozları “Pes” Dedirtti! Minileri Çekti; Şezlong Pozlarıyla Akılları Oynattı! “Çok Ateşli Hatunsun!” Yorumlar Gırla… mask
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