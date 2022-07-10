Survivor Adem Kıyameti Koparttı! Acun’u Hayatından Çıkarıp Silip Atmıştı; Son Darbesini O İsme İndirdi! Final Bölümünün Çekimleri Bittiğinde…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı arasından kupayı kaldıran kişinin Bölükbaşı olduğu ortaya çıkmıştı. Nisa Bölükbaşı’nın şampiyon olması ise milyonları ikiye ayırmıştı. Kimi Nisa yerine Adem’in şampiyon olması gerektiğini dile getirirken; kimi ise Nisa’nın hakkı olduğunu açıklamıştı. Final çekimlerinin bitmesiyle Adem Kılıççı’nın yaptığı şey şok etkisi yarattı! Meğer…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!