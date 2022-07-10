Survivor Adem Kıyameti Koparttı! Acun’u Hayatından Çıkarıp Silip Atmıştı; Son Darbesini O İsme İndirdi! Final Bölümünün Çekimleri Bittiğinde…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, ekranlardan tasını tarağını toplayıp çekildi ama olaylar bitmek nedir bilmiyor! Adem Kılıççı’nın yeni hamlesi herkesin ağzını açık bıraktı! Adeta kıyameti koparan Adem Kılıççı, Acun Ilıcalı’ya hayatından çıkardıktan sonra şok darbesini indirdi! Survivor finaline ait çekimlerin bitmesiyle birlikte öyle bir şey yaptı ki…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı arasından kupayı kaldıran kişinin Bölükbaşı olduğu ortaya çıkmıştı. Nisa Bölükbaşı’nın şampiyon olması ise milyonları ikiye ayırmıştı. Kimi Nisa yerine Adem’in şampiyon olması gerektiğini dile getirirken; kimi ise Nisa’nın hakkı olduğunu açıklamıştı. Final çekimlerinin bitmesiyle Adem Kılıççı’nın yaptığı şey şok etkisi yarattı! Meğer…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.