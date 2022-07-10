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10 Tem 2022 - 10:54

Mehmet Ali Erbil’in Kızı İç Çamaşırıyla Yarı Çıplak Paylaştı! “Baban Kalpten Gidecek Senin Yüzünden!” Ayna Karşısına Geçip… “Yaktın Bizi!”

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in dünya güzeli kızı Yasmin Erbil, iç çamaşırlarıyla paylaşım yapınca ortalık karıştı! Yarı çıplak olduğu görülen Yasmin Erbil’in bu pozları tepkilere neden oldu! Paylaşımını görenler ise “Baban kalpten gidecek senin yüzünden” yorumlarını yaptılar! Ayna karşısına geçip fiziğini konuşturan Yasmin Erbil, yine gündem oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…