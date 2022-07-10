Mehmet Ali Erbil’in Kızı İç Çamaşırıyla Yarı Çıplak Paylaştı! “Baban Kalpten Gidecek Senin Yüzünden!” Ayna Karşısına Geçip… “Yaktın Bizi!”
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in dünya güzeli kızı Yasmin Erbil, iç çamaşırlarıyla paylaşım yapınca ortalık karıştı! Yarı çıplak olduğu görülen Yasmin Erbil’in bu pozları tepkilere neden oldu! Paylaşımını görenler ise “Baban kalpten gidecek senin yüzünden” yorumlarını yaptılar! Ayna karşısına geçip fiziğini konuşturan Yasmin Erbil, yine gündem oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
En son olarak Yasak Elma dizisinde yer alan Yasmin Erbil, Canan karakteriyle kendisini milyonlara göstermişti. Dizide ömrü kısa olan Yasmin Erbil iddialara göre babası Mehmet Ali Erbil’in taciz iddialarından sonra diziden çıkarılmıştı. Konu hakkında hiçbir açıklaması bulunmayan Yasmin Erbil, diziden sonra bitmeyen bir tatile çıkmıştı! Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Yasmin Erbil, iç çamaşırlarıyla fiziğini kanıtladı! İşte Yasmin Erbil’den gelen çok konuşulacak pozlar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.