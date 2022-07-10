Survivor Nisa, Ogeday’la Aşkının Nasıl Başladığını Açıkladı! Acun Ilıcalı Resmen Ön Ayak Olmuş… Meğer Perde Arkasında Neler Dönmüş Neler…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a büyük bir aşkla gelen Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken’in aşklarının nasıl başladığı gündeme bomba gibi düştü! Acun Ilıcalı’nın aşklarına ön ayak olduğu gündeme bomba gibi düşerken, perde arkasında nelerin döndüğü sonunda açıklandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminde Nisa Bölükbaşı, yarışmanın bitimiyle birlikte Barış Murat Yağcı’yla sevgili oldukları ortaya çıkmıştı. İkilinin Enes Batur’un evinde öpüştükleri görüntülenince; hayranları şok içerisinde kalmıştı. Bomba bir aşka imzalarını atan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, olaylı bir biçimde ayrılma kararı almışlardı. Yağcı’dan sonra aşkı Ogeday Girişken’de bulan Nisa Bölükbaşı, ilk kez nasıl sevgili olduklarını açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.