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10 Tem 2022 - 12:25

Survivor Nisa, Ogeday’la Aşkının Nasıl Başladığını Açıkladı! Acun Ilıcalı Resmen Ön Ayak Olmuş… Meğer Perde Arkasında Neler Dönmüş Neler…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a büyük bir aşkla gelen Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken’in aşklarının nasıl başladığı gündeme bomba gibi düştü! Acun Ilıcalı’nın aşklarına ön ayak olduğu gündeme bomba gibi düşerken, perde arkasında nelerin döndüğü sonunda açıklandı! İşte merak edilen tüm detaylar…