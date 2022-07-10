- 10 Tem 2022 - 13:37 G: 10 Tem 2022 - 13:45

“Pınar Deniz Hayatının Hatasını Yaptı!” Yorumlar Gırla Geliyor; İmkan Olsa Yollarına Taş Koyacaklar! Twitter, Instagram Sallanıyor… Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pınar Deniz, resmen hayatının hatasını yaptı! Hayranları tarafından uyarı üzerine uyarı alan Pınar Deniz’in sevenleri imkanları olsa resmen yollarına taş koyacaklar! Twitter, Instagram ve diğer sosyal medya mecralarının konuştuğu konu ise Pınar Deniz ve yeni aşkı Kaan Yıldırım! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Yargı’daki partneri Kaan Urgancıoğlu’yla aşk dedikodularına karışan Pınar Deniz, sevenlerini şaşırtmıştı. “Kaan benim arkadaşım! Ama şimdilik” sözlerini dile getiren Pınar Deniz; başka bir “Kaan” ile aşk yaşamaya başladığını resmen duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

10 Tem 2022 - 13:37 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Danilo Şefin Yıllar Önceki Hali İnanılır Gibi Değil! “İtalyan Erkekleri Yakışıklı Olur Denirdi Ama…” Meğer Tepeden Tırnağa... mask
Masterchef Danilo Şefin Yıllar Önceki Hali İnanılır Gibi Değil! “İtalyan Erkekleri Yakışıklı Olur Denirdi Ama…” Meğer Tepeden Tırnağa...
Survivor Nisa, Ogeday’la Aşkının Nasıl Başladığını Açıkladı! Acun Ilıcalı Resmen Ön Ayak Olmuş… Meğer Perde Arkasında Neler Dönmüş Neler… mask
Survivor Nisa, Ogeday’la Aşkının Nasıl Başladığını Açıkladı! Acun Ilıcalı Resmen Ön Ayak Olmuş… Meğer Perde Arkasında Neler Dönmüş Neler…
Kerem Bürsin’den Hayranlarına Bomba Evlilik Haberi! “Hande Vur Kafanı Taşlara” İspanya’ya Damat Olarak Gidiyor; “HanKer” Tamamen Bitti… mask
Kerem Bürsin’den Hayranlarına Bomba Evlilik Haberi! “Hande Vur Kafanı Taşlara” İspanya’ya Damat Olarak Gidiyor; “HanKer” Tamamen Bitti…
Fahriye Evcen, “5 Yıllık Kocam” Demedi; Burak Özçivit’e Şoku Yaşattı! 3 Aylık Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı… “Travma Sebebi!” mask
Fahriye Evcen, “5 Yıllık Kocam” Demedi; Burak Özçivit’e Şoku Yaşattı! 3 Aylık Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı… “Travma Sebebi!”
Mehmet Ali Erbil’in Kızı İç Çamaşırıyla Yarı Çıplak Paylaştı! “Baban Kalpten Gidecek Senin Yüzünden!” Ayna Karşısına Geçip… “Yaktın Bizi!” mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı İç Çamaşırıyla Yarı Çıplak Paylaştı! “Baban Kalpten Gidecek Senin Yüzünden!” Ayna Karşısına Geçip… “Yaktın Bizi!”
Survivor Adem Kıyameti Koparttı! Acun’u Hayatından Çıkarıp Silip Atmıştı; Son Darbesini O İsme İndirdi! Final Bölümünün Çekimleri Bittiğinde… mask
Survivor Adem Kıyameti Koparttı! Acun’u Hayatından Çıkarıp Silip Atmıştı; Son Darbesini O İsme İndirdi! Final Bölümünün Çekimleri Bittiğinde…
Burcu Özberk’in İç Çamaşırsız Pozları “Pes” Dedirtti! Minileri Çekti; Şezlong Pozlarıyla Akılları Oynattı! “Çok Ateşli Hatunsun!” Yorumlar Gırla… mask
Burcu Özberk’in İç Çamaşırsız Pozları “Pes” Dedirtti! Minileri Çekti; Şezlong Pozlarıyla Akılları Oynattı! “Çok Ateşli Hatunsun!” Yorumlar Gırla…
Masterchef Gülistan’dan Kasıp Kavuran Pozlar! “Telefonum Yok, Instagram’ım Yok” Demişti; Pozlarını Görenler Dondu Kaldı! “Düşman Başına!” mask
Masterchef Gülistan’dan Kasıp Kavuran Pozlar! “Telefonum Yok, Instagram’ım Yok” Demişti; Pozlarını Görenler Dondu Kaldı! “Düşman Başına!”
Survivor Sunucusu Murat Ceylan Tehlikeli Sularda Kulaç Atıyor! Survivor Yarışmacısıyla Anılıyordu; Gizem Memiç'i Görenler Dondu Kaldı! “Bu O Değildir!” Neler Oldu Neler… mask
Survivor Sunucusu Murat Ceylan Tehlikeli Sularda Kulaç Atıyor! Survivor Yarışmacısıyla Anılıyordu; Gizem Memiç'i Görenler Dondu Kaldı! “Bu O Değildir!” Neler Oldu Neler…
Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol’un Samimi Pozları Şok Etti! Kısa Bir Süre Önce Boşanmıştı; “Çok Yakışıyorsunuz” Yorumları Arka Arkaya Geldi… mask
Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol’un Samimi Pozları Şok Etti! Kısa Bir Süre Önce Boşanmıştı; “Çok Yakışıyorsunuz” Yorumları Arka Arkaya Geldi…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
“Pınar Deniz Hayatının Hatasını Yaptı!” Yorumlar Gırla Geliyor; İmkan Olsa Yollarına Taş Koyacaklar! Twitter, Instagram Sallanıyor… Neler Oluyor? mask
“Pınar Deniz Hayatının Hatasını Yaptı!” Yorumlar Gırla Geliyor; İmkan Olsa Yollarına Taş Koyacaklar! Twitter, Instagram Sallanıyor… Neler Oluyor?
Masterchef Danilo Şefin Yıllar Önceki Hali İnanılır Gibi Değil! “İtalyan Erkekleri Yakışıklı Olur Denirdi Ama…” Meğer Tepeden Tırnağa... mask
Masterchef Danilo Şefin Yıllar Önceki Hali İnanılır Gibi Değil! “İtalyan Erkekleri Yakışıklı Olur Denirdi Ama…” Meğer Tepeden Tırnağa...
Survivor Nisa, Ogeday’la Aşkının Nasıl Başladığını Açıkladı! Acun Ilıcalı Resmen Ön Ayak Olmuş… Meğer Perde Arkasında Neler Dönmüş Neler… mask
Survivor Nisa, Ogeday’la Aşkının Nasıl Başladığını Açıkladı! Acun Ilıcalı Resmen Ön Ayak Olmuş… Meğer Perde Arkasında Neler Dönmüş Neler…
Kerem Bürsin’den Hayranlarına Bomba Evlilik Haberi! “Hande Vur Kafanı Taşlara” İspanya’ya Damat Olarak Gidiyor; “HanKer” Tamamen Bitti… mask
Kerem Bürsin’den Hayranlarına Bomba Evlilik Haberi! “Hande Vur Kafanı Taşlara” İspanya’ya Damat Olarak Gidiyor; “HanKer” Tamamen Bitti…
Fahriye Evcen, “5 Yıllık Kocam” Demedi; Burak Özçivit’e Şoku Yaşattı! 3 Aylık Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı… “Travma Sebebi!” mask
Fahriye Evcen, “5 Yıllık Kocam” Demedi; Burak Özçivit’e Şoku Yaşattı! 3 Aylık Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı… “Travma Sebebi!”
Mehmet Ali Erbil’in Kızı İç Çamaşırıyla Yarı Çıplak Paylaştı! “Baban Kalpten Gidecek Senin Yüzünden!” Ayna Karşısına Geçip… “Yaktın Bizi!” mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı İç Çamaşırıyla Yarı Çıplak Paylaştı! “Baban Kalpten Gidecek Senin Yüzünden!” Ayna Karşısına Geçip… “Yaktın Bizi!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL