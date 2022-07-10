“Pınar Deniz Hayatının Hatasını Yaptı!” Yorumlar Gırla Geliyor; İmkan Olsa Yollarına Taş Koyacaklar! Twitter, Instagram Sallanıyor… Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pınar Deniz, resmen hayatının hatasını yaptı! Hayranları tarafından uyarı üzerine uyarı alan Pınar Deniz’in sevenleri imkanları olsa resmen yollarına taş koyacaklar! Twitter, Instagram ve diğer sosyal medya mecralarının konuştuğu konu ise Pınar Deniz ve yeni aşkı Kaan Yıldırım! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Yargı’daki partneri Kaan Urgancıoğlu’yla aşk dedikodularına karışan Pınar Deniz, sevenlerini şaşırtmıştı. “Kaan benim arkadaşım! Ama şimdilik” sözlerini dile getiren Pınar Deniz; başka bir “Kaan” ile aşk yaşamaya başladığını resmen duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.