Anasayfa/

Foto Galeri/

10 Tem 2022 - 13:37

“Pınar Deniz Hayatının Hatasını Yaptı!” Yorumlar Gırla Geliyor; İmkan Olsa Yollarına Taş Koyacaklar! Twitter, Instagram Sallanıyor… Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pınar Deniz, resmen hayatının hatasını yaptı! Hayranları tarafından uyarı üzerine uyarı alan Pınar Deniz’in sevenleri imkanları olsa resmen yollarına taş koyacaklar! Twitter, Instagram ve diğer sosyal medya mecralarının konuştuğu konu ise Pınar Deniz ve yeni aşkı Kaan Yıldırım! İşte merak edilen tüm detaylar…