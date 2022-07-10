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10 Tem 2022 - 17:45

Gönül Dağı Dilek Dekolteli Yatak Pozları Olay Oldu! “Diziden Sonra Sana Bir Haller Oldu!” Kasığına Kadar Açılan Kıyafetiyle Alev Alev Yaktı…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, dekolteli yatak paylaşımıyla akılları başlardan aldı götürdü! Hayranlarının görünce donup kaldığı Gülsim Ali İlhan’a birçok kişi ise “Diziden sonra sana bir haller oldu” yorumlarında bulundu! Kasığına kadar açılan kıyafetiyle alev alev yakan başarılı oyuncunun paylaşımı merak konusu oldu! İşte Gönül Dağı Dilek’ten gelen yatak pozları…