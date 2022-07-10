Gönül Dağı Dilek Dekolteli Yatak Pozları Olay Oldu! “Diziden Sonra Sana Bir Haller Oldu!” Kasığına Kadar Açılan Kıyafetiyle Alev Alev Yaktı…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, dekolteli yatak paylaşımıyla akılları başlardan aldı götürdü! Hayranlarının görünce donup kaldığı Gülsim Ali İlhan’a birçok kişi ise “Diziden sonra sana bir haller oldu” yorumlarında bulundu! Kasığına kadar açılan kıyafetiyle alev alev yakan başarılı oyuncunun paylaşımı merak konusu oldu! İşte Gönül Dağı Dilek’ten gelen yatak pozları…
Berk Atan’la mükemmel bir uyum yakalayan Gülsim Ali İlhan, hayat vermiş olduğu yardımsever ve iyilik dolu karakter Dilek’le milyonlara ulaşmayı başarmıştı. Sosyal medyada 1.8 milyon takipçisi bulunan Gülsim Ali İlhan, yatak pozlarıyla akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.