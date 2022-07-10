Survivor Batuhan’a Titreten Gönderme! Hem Aracı Elinden Alındı; Hem Duymadığı Söz Kalmadı! “Kameralara Oynuyordu” Denilince… “Yok Artık!”
Tv8 ekranların reyting rekortmeni olan Survivor yarışmasında adını bir kez daha duyuran ve yarışmadan 3. olarak ayrılan Batuhan Karacakaya’ya titreten bir gönderme geldi! Survivor yarışmasında kazandığı 3 milyon liralık sıfır aracın anahtarı elinden alındıktan sonra o isim “Kameralara oynuyordu” deyince ortalık karıştı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara getirilen Survivor 2021 döneminde 7. olan Batuhan Karacakaya, şampiyon olmak yolunda ilerlediği All Star yarışmasından ise 3. olarak ayrılmıştı. Karacakaya’nın üçüncü olmasına annesi ise “Oğlumun hakkı yenildi” sözlerini dile getirmişti. Acun Ilıcalı ise bu sözleri kabul etmeyerek resti çekmişti. Şimdiyse Survivor yarışmacısından bomba bir gönderme geldi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.