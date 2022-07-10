- 10 Tem 2022 - 17:45

Survivor Batuhan’a Titreten Gönderme! Hem Aracı Elinden Alındı; Hem Duymadığı Söz Kalmadı! “Kameralara Oynuyordu” Denilince… “Yok Artık!”

Tv8 ekranların reyting rekortmeni olan Survivor yarışmasında adını bir kez daha duyuran ve yarışmadan 3. olarak ayrılan Batuhan Karacakaya’ya titreten bir gönderme geldi! Survivor yarışmasında kazandığı 3 milyon liralık sıfır aracın anahtarı elinden alındıktan sonra o isim “Kameralara oynuyordu” deyince ortalık karıştı! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen Survivor 2021 döneminde 7. olan Batuhan Karacakaya, şampiyon olmak yolunda ilerlediği All Star yarışmasından ise 3. olarak ayrılmıştı. Karacakaya’nın üçüncü olmasına annesi ise “Oğlumun hakkı yenildi” sözlerini dile getirmişti. Acun Ilıcalı ise bu sözleri kabul etmeyerek resti çekmişti. Şimdiyse Survivor yarışmacısından bomba bir gönderme geldi!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

10 Tem 2022 - 17:45 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Nisa, Ogeday’la Aşkının Nasıl Başladığını Açıkladı! Acun Ilıcalı Resmen Ön Ayak Olmuş… Meğer Perde Arkasında Neler Dönmüş Neler… mask
Survivor Nisa, Ogeday’la Aşkının Nasıl Başladığını Açıkladı! Acun Ilıcalı Resmen Ön Ayak Olmuş… Meğer Perde Arkasında Neler Dönmüş Neler…
Survivor Adem Kıyameti Koparttı! Acun’u Hayatından Çıkarıp Silip Atmıştı; Son Darbesini O İsme İndirdi! Final Bölümünün Çekimleri Bittiğinde… mask
Survivor Adem Kıyameti Koparttı! Acun’u Hayatından Çıkarıp Silip Atmıştı; Son Darbesini O İsme İndirdi! Final Bölümünün Çekimleri Bittiğinde…
Survivor Sunucusu Murat Ceylan Tehlikeli Sularda Kulaç Atıyor! Survivor Yarışmacısıyla Anılıyordu; Gizem Memiç'i Görenler Dondu Kaldı! “Bu O Değildir!” Neler Oldu Neler… mask
Survivor Sunucusu Murat Ceylan Tehlikeli Sularda Kulaç Atıyor! Survivor Yarışmacısıyla Anılıyordu; Gizem Memiç'i Görenler Dondu Kaldı! “Bu O Değildir!” Neler Oldu Neler…
Survivor Ayşe Rezil Rüsva Edildi! Nisa Bölükbaşı Masaya Yatırınca… Saç Baş Kavgalarına Ramak Var! Kılıçlar Kınından Çekildi! Meğer… mask
Survivor Ayşe Rezil Rüsva Edildi! Nisa Bölükbaşı Masaya Yatırınca… Saç Baş Kavgalarına Ramak Var! Kılıçlar Kınından Çekildi! Meğer…
Survivor Ayşe’nin Biricik Sevgilisi Masterchef’ten Çıktı! Mehmet Şefin Baş Göz Etmesine Ramak Var; Acun Medya’nın Bomba Aşkı... Neler Oluyor? mask
Survivor Ayşe’nin Biricik Sevgilisi Masterchef’ten Çıktı! Mehmet Şefin Baş Göz Etmesine Ramak Var; Acun Medya’nın Bomba Aşkı... Neler Oluyor?
Survivor Gizem Memiç Bembeyaz Elbisesiyle Nefes Nefese Bıraktı! Murat Ceylan’a Aşk Dedikoduları Ortalığı Karıştırmıştı! Fiziğiyle Ateş Etti… mask
Survivor Gizem Memiç Bembeyaz Elbisesiyle Nefes Nefese Bıraktı! Murat Ceylan’a Aşk Dedikoduları Ortalığı Karıştırmıştı! Fiziğiyle Ateş Etti…
Survivor Nisa’dan Skandal Barış Murat Yağcı Açıklaması! Şiddet Gördüğünü Açıklamıştı; Beş Katını Söyledi! Meğer Survivor Yarışmasında… mask
Survivor Nisa’dan Skandal Barış Murat Yağcı Açıklaması! Şiddet Gördüğünü Açıklamıştı; Beş Katını Söyledi! Meğer Survivor Yarışmasında…
Survivor Adem’in Kazandığı 2 Milyonluk Arsa Geri Alındı! Acun Medya’ya Resti Çekmişti; Bedeli Çok Ağır Oldu! Önce Batuhan Sonra Bu… mask
Survivor Adem’in Kazandığı 2 Milyonluk Arsa Geri Alındı! Acun Medya’ya Resti Çekmişti; Bedeli Çok Ağır Oldu! Önce Batuhan Sonra Bu…
Survivor’un Eski Yarışmacısından Tüyler Ürperten İtiraf! “Survivor Karakter Meselesi” Dedi; Acun Ilıcalı Bombasını Patlattı! Anlaşamamış, Ortalığı Yıkmış… mask
Survivor’un Eski Yarışmacısından Tüyler Ürperten İtiraf! “Survivor Karakter Meselesi” Dedi; Acun Ilıcalı Bombasını Patlattı! Anlaşamamış, Ortalığı Yıkmış…
Survivor Ayşe’nin Süper Mini Şortu Bacaklarını Gösterdi! Nefes Nefese Bıraktı; Instagram’ı Fiziğiyle Yaktı Yıktı! “Survivor Sana Yaramıyor!” mask
Survivor Ayşe’nin Süper Mini Şortu Bacaklarını Gösterdi! Nefes Nefese Bıraktı; Instagram’ı Fiziğiyle Yaktı Yıktı! “Survivor Sana Yaramıyor!”
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Gönül Dağı Dilek Dekolteli Yatak Pozları Olay Oldu! “Diziden Sonra Sana Bir Haller Oldu!” Kasığına Kadar Açılan Kıyafetiyle Alev Alev Yaktı… mask
Gönül Dağı Dilek Dekolteli Yatak Pozları Olay Oldu! “Diziden Sonra Sana Bir Haller Oldu!” Kasığına Kadar Açılan Kıyafetiyle Alev Alev Yaktı…
Masterchef Danilo Şefin Yıllar Önceki Hali İnanılır Gibi Değil! “İtalyan Erkekleri Yakışıklı Olur Denirdi Ama…” Meğer Tepeden Tırnağa... mask
Masterchef Danilo Şefin Yıllar Önceki Hali İnanılır Gibi Değil! “İtalyan Erkekleri Yakışıklı Olur Denirdi Ama…” Meğer Tepeden Tırnağa...
“Pınar Deniz Hayatının Hatasını Yaptı!” Yorumlar Gırla Geliyor; İmkan Olsa Yollarına Taş Koyacaklar! Twitter, Instagram Sallanıyor… Neler Oluyor? mask
“Pınar Deniz Hayatının Hatasını Yaptı!” Yorumlar Gırla Geliyor; İmkan Olsa Yollarına Taş Koyacaklar! Twitter, Instagram Sallanıyor… Neler Oluyor?
Mehmet Ali Erbil’in Kızı İç Çamaşırıyla Yarı Çıplak Paylaştı! “Baban Kalpten Gidecek Senin Yüzünden!” Ayna Karşısına Geçip… “Yaktın Bizi!” mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı İç Çamaşırıyla Yarı Çıplak Paylaştı! “Baban Kalpten Gidecek Senin Yüzünden!” Ayna Karşısına Geçip… “Yaktın Bizi!”
Fahriye Evcen, “5 Yıllık Kocam” Demedi; Burak Özçivit’e Şoku Yaşattı! 3 Aylık Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı… “Travma Sebebi!” mask
Fahriye Evcen, “5 Yıllık Kocam” Demedi; Burak Özçivit’e Şoku Yaşattı! 3 Aylık Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı… “Travma Sebebi!”
Kerem Bürsin’den Hayranlarına Bomba Evlilik Haberi! “Hande Vur Kafanı Taşlara” İspanya’ya Damat Olarak Gidiyor; “HanKer” Tamamen Bitti… mask
Kerem Bürsin’den Hayranlarına Bomba Evlilik Haberi! “Hande Vur Kafanı Taşlara” İspanya’ya Damat Olarak Gidiyor; “HanKer” Tamamen Bitti…
Survivor Nisa, Ogeday’la Aşkının Nasıl Başladığını Açıkladı! Acun Ilıcalı Resmen Ön Ayak Olmuş… Meğer Perde Arkasında Neler Dönmüş Neler… mask
Survivor Nisa, Ogeday’la Aşkının Nasıl Başladığını Açıkladı! Acun Ilıcalı Resmen Ön Ayak Olmuş… Meğer Perde Arkasında Neler Dönmüş Neler…
Burcu Özberk’in İç Çamaşırsız Pozları “Pes” Dedirtti! Minileri Çekti; Şezlong Pozlarıyla Akılları Oynattı! “Çok Ateşli Hatunsun!” Yorumlar Gırla… mask
Burcu Özberk’in İç Çamaşırsız Pozları “Pes” Dedirtti! Minileri Çekti; Şezlong Pozlarıyla Akılları Oynattı! “Çok Ateşli Hatunsun!” Yorumlar Gırla…
Survivor Adem Kıyameti Koparttı! Acun’u Hayatından Çıkarıp Silip Atmıştı; Son Darbesini O İsme İndirdi! Final Bölümünün Çekimleri Bittiğinde… mask
Survivor Adem Kıyameti Koparttı! Acun’u Hayatından Çıkarıp Silip Atmıştı; Son Darbesini O İsme İndirdi! Final Bölümünün Çekimleri Bittiğinde…
Masterchef Gülistan’dan Kasıp Kavuran Pozlar! “Telefonum Yok, Instagram’ım Yok” Demişti; Paylaşımlarını Görenler Dondu Kaldı! “Düşman Başına!” mask
Masterchef Gülistan’dan Kasıp Kavuran Pozlar! “Telefonum Yok, Instagram’ım Yok” Demişti; Paylaşımlarını Görenler Dondu Kaldı! “Düşman Başına!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Batuhan’a Titreten Gönderme! Hem Aracı Elinden Alındı; Hem Duymadığı Söz Kalmadı! “Kameralara Oynuyordu” Denilince… “Yok Artık!” mask
Survivor Batuhan’a Titreten Gönderme! Hem Aracı Elinden Alındı; Hem Duymadığı Söz Kalmadı! “Kameralara Oynuyordu” Denilince… “Yok Artık!”
Gönül Dağı Dilek Dekolteli Yatak Pozları Olay Oldu! “Diziden Sonra Sana Bir Haller Oldu!” Kasığına Kadar Açılan Kıyafetiyle Alev Alev Yaktı… mask
Gönül Dağı Dilek Dekolteli Yatak Pozları Olay Oldu! “Diziden Sonra Sana Bir Haller Oldu!” Kasığına Kadar Açılan Kıyafetiyle Alev Alev Yaktı…
“Pınar Deniz Hayatının Hatasını Yaptı!” Yorumlar Gırla Geliyor; İmkan Olsa Yollarına Taş Koyacaklar! Twitter, Instagram Sallanıyor… Neler Oluyor? mask
“Pınar Deniz Hayatının Hatasını Yaptı!” Yorumlar Gırla Geliyor; İmkan Olsa Yollarına Taş Koyacaklar! Twitter, Instagram Sallanıyor… Neler Oluyor?
Masterchef Danilo Şefin Yıllar Önceki Hali İnanılır Gibi Değil! “İtalyan Erkekleri Yakışıklı Olur Denirdi Ama…” Meğer Tepeden Tırnağa... mask
Masterchef Danilo Şefin Yıllar Önceki Hali İnanılır Gibi Değil! “İtalyan Erkekleri Yakışıklı Olur Denirdi Ama…” Meğer Tepeden Tırnağa...
Survivor Nisa, Ogeday’la Aşkının Nasıl Başladığını Açıkladı! Acun Ilıcalı Resmen Ön Ayak Olmuş… Meğer Perde Arkasında Neler Dönmüş Neler… mask
Survivor Nisa, Ogeday’la Aşkının Nasıl Başladığını Açıkladı! Acun Ilıcalı Resmen Ön Ayak Olmuş… Meğer Perde Arkasında Neler Dönmüş Neler…
Kerem Bürsin’den Hayranlarına Bomba Evlilik Haberi! “Hande Vur Kafanı Taşlara” İspanya’ya Damat Olarak Gidiyor; “HanKer” Tamamen Bitti… mask
Kerem Bürsin’den Hayranlarına Bomba Evlilik Haberi! “Hande Vur Kafanı Taşlara” İspanya’ya Damat Olarak Gidiyor; “HanKer” Tamamen Bitti…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL