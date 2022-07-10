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10 Tem 2022 - 17:45

Survivor Batuhan’a Titreten Gönderme! Hem Aracı Elinden Alındı; Hem Duymadığı Söz Kalmadı! “Kameralara Oynuyordu” Denilince… “Yok Artık!”

Tv8 ekranların reyting rekortmeni olan Survivor yarışmasında adını bir kez daha duyuran ve yarışmadan 3. olarak ayrılan Batuhan Karacakaya’ya titreten bir gönderme geldi! Survivor yarışmasında kazandığı 3 milyon liralık sıfır aracın anahtarı elinden alındıktan sonra o isim “Kameralara oynuyordu” deyince ortalık karıştı! Peki, neler oluyor?