Şeyma Subaşı Üzerine Yapışan Deri Elbisesiyle Acun’u Çıldırttı! Kıvırdıkça Kıvırdı; Görenler Hayran Kaldı… “Her Şeyin Gözüküyor!”

Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz’la evliyken; Şeyma Subaşı’yla yaşadığı aşkla milyonları ikiye bölmüştü. Tam tamına 8 yıl sevgili olan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, Melisa isimli kızlarını evlenmeden kucaklarına almışlardı. Ayrılmadan bir yıl önce evlenme kararı alan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, sosyal medyayı sallamıştı. Boşanma sonrasında Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya’yla bir ilişkiye başlamış; Şeyma Subaşı ise birçok isimle anılmıştı. Peki, şimdilerde hayatında birisinin olmadığı bilinen Şeyma Subaşı nasıl bir paylaşımda bulundu?

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