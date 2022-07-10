Şeyma Subaşı Üzerine Yapışan Deri Elbisesiyle Acun’u Çıldırttı! Kıvırdıkça Kıvırdı; Görenler Hayran Kaldı… “Her Şeyin Gözüküyor!”
Acun Ilıcalı’yla yaşadığı aşk ve evlilikle gündeme gelen Şeyma Subaşı, sosyal medya üzerinden paylaşımlarını aralıksız olarak yapmaya devam ediyor. Deri, üzerine yapışan elbisesiyle Acun Ilıcalı’yı çıldırttığına dair yorumlar alan Şeyma Subaşı, dans ederek paylaşınca milyonlar hayran kaldı! Kıvırdıkça kıvıran Şeyma Subaşı’na “Her şeyin gözüküyor” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz’la evliyken; Şeyma Subaşı’yla yaşadığı aşkla milyonları ikiye bölmüştü. Tam tamına 8 yıl sevgili olan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, Melisa isimli kızlarını evlenmeden kucaklarına almışlardı. Ayrılmadan bir yıl önce evlenme kararı alan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, sosyal medyayı sallamıştı. Boşanma sonrasında Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya’yla bir ilişkiye başlamış; Şeyma Subaşı ise birçok isimle anılmıştı. Peki, şimdilerde hayatında birisinin olmadığı bilinen Şeyma Subaşı nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.