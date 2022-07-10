Camdaki Kız Dizisinden Sedat Ayrılıyor Mu? Nalan Çoktan Seçimini Yaptı; Heybetli Aşkına Öpücüğü Bıraktıktan Sonra… Neler Oldu Neler!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Sedat’ın ayrıldığına dair iddialarla gündem sallandı! Nalan’ın sezon finali bölümünde seçimini yapmasının ardından; heybetli aşkın filizleri büyümeye başladı! Yeni sezonu Eylül ayında ekranlara gelecek olan Camdaki Kız dizisinde Feyyaz Şerifoğlu’nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Devrim Yakut ve Burcu Biricik gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümünde Nalan, Sedat’ın Cana’dan bir bebeği olduğunu anlamıştı. Kocasının kendisini defalarca kez aldatmasına alışan Nalan, tepkisini göstermek için Koroğlu konağını sallamıştı. Nalan’ın annesi Feride ise kızına tepkisini göstermiş ve odasına çıkmasını istemişti. Üzerine gelen baskıları bir kenara bırakan Nalan, en sonunda Hayri’nin dudaklarına yapışmıştı. Peki, yeni sezonda neler olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.