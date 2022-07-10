Camdaki Kız Dizisinden Sedat Ayrılıyor Mu? Nalan Çoktan Seçimini Yaptı; Heybetli Aşkına Öpücüğü Bıraktıktan Sonra… Neler Oldu Neler!

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Devrim Yakut ve Burcu Biricik gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümünde Nalan, Sedat’ın Cana’dan bir bebeği olduğunu anlamıştı. Kocasının kendisini defalarca kez aldatmasına alışan Nalan, tepkisini göstermek için Koroğlu konağını sallamıştı. Nalan’ın annesi Feride ise kızına tepkisini göstermiş ve odasına çıkmasını istemişti. Üzerine gelen baskıları bir kenara bırakan Nalan, en sonunda Hayri’nin dudaklarına yapışmıştı. Peki, yeni sezonda neler olacak?

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