Demet Özdemir Düğün Arifesinde Açıldı Saçıldı! Minicik Elbisesi ve 20 Bin Liralık Küpesiyle… “Oğuzhan Kardeş İşin Zor” Yaktı Yıktı…
Kısa bir süre önce Oğuzhan Koç’la isteme ve nişan töreni yapan Demet Özdemir, yakın zamanda dünya evine girecek! Düğün arifesinde olan Demet Özdemir’in göğüs ve bacak dekolteli pozları akılları başlardan aldı götürdü! Minicik elbisesi ve 20 bin liralık küpesiyle şov yapan Demet Özdemir yaktı yıktı! Güzel oyuncu Özdemir’in nişanlısı Oğuzhan Koç’a ise “Oğuzhan kardeş işin zor” yorumları yapıldı!
Yakın zamanda Buğra Gülsoy’la başrol oynadığı Dünyayla Benim Aramda dizisiyle ekranlara gelecek olan Demet Özdemir, hayranlarını heyecanlandırıyor! Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden sonra ilk kez bir dizide rol alan Demet Özdemir’in hem aşk hayatı hem de iş hayatı aşırı yoğun geçiyor. Ara buldukça tatil yapan Demet Özdemir, sosyal medya üzerinden minili tatil pozlarını paylaşarak akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.