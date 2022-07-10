Demet Özdemir Düğün Arifesinde Açıldı Saçıldı! Minicik Elbisesi ve 20 Bin Liralık Küpesiyle… “Oğuzhan Kardeş İşin Zor” Yaktı Yıktı…

Yakın zamanda Buğra Gülsoy’la başrol oynadığı Dünyayla Benim Aramda dizisiyle ekranlara gelecek olan Demet Özdemir, hayranlarını heyecanlandırıyor! Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden sonra ilk kez bir dizide rol alan Demet Özdemir’in hem aşk hayatı hem de iş hayatı aşırı yoğun geçiyor. Ara buldukça tatil yapan Demet Özdemir, sosyal medya üzerinden minili tatil pozlarını paylaşarak akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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