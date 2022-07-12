Survivor Ogeday Kanal D’nin Efsane Dizisine Başrol Oluyor! Sevgilisi Şampiyon Oldu; Kendisi Oyuncu! Öyle Bir Karaktere Hayat Verecek Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da 6 ay boyunca yarışmış olan Ogeday Girişken, Kanal D’de yayınlanan efsane diziye resmen giriş yaptı! Sevgilisi şampiyon olduktan sonra yeniden oyuncu olan Ogeday Girişken’in hayat vereceği karakterde ortaya çıktı! Peki, yakışıklılığıyla ve duruşuyla kalpleri çalan Ogeday Girişken hangi diziyle ekranlara dönecek?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı arasından Bölükbaşı kupayı kaldıran isim olmuştu. Survivor yarışmasına Nisa Bölükbaşı’yla sevgili olup gelen Ogeday Girişken, yarışmada hiçbir şekilde yakınlık göstermemişti ama Survivor’dan sonra beş dakika bile yanından ayrılmamıştı. Survivor yarışmasından sonra iş görüşmelerine başladığı hatta Kanal D ekranlarında yer alan bir diziyle anlaştığı ortaya çıkan Ogeday Girişken, herkesi şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.