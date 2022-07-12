Survivor Ogeday Kanal D’nin Efsane Dizisine Başrol Oluyor! Sevgilisi Şampiyon Oldu; Kendisi Oyuncu! Öyle Bir Karaktere Hayat Verecek Ki…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı arasından Bölükbaşı kupayı kaldıran isim olmuştu. Survivor yarışmasına Nisa Bölükbaşı’yla sevgili olup gelen Ogeday Girişken, yarışmada hiçbir şekilde yakınlık göstermemişti ama Survivor’dan sonra beş dakika bile yanından ayrılmamıştı. Survivor yarışmasından sonra iş görüşmelerine başladığı hatta Kanal D ekranlarında yer alan bir diziyle anlaştığı ortaya çıkan Ogeday Girişken, herkesi şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…