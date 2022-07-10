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10 Tem 2022 - 19:25

İyilik Dizisinde Kimin Öldüğü Sonunda Ortaya Çıktı! O İsmin Diziden Ayrılması İfşaları Patlattı! Yeni Projesine Atılan İmza… Neler Oluyor?

FOX TV Ekranlarının yeni soluksuz dizisi İyilik, 9. bölümüyle kısa bir ara vermişti. Akılları darmaduman ederek ekranlara veda eden İyilik dizisinde Neslihan ve Damla arasından birisinin öldüğü görülmüştü ama kim olduğu bilinmiyor ki, sonunda ortaya çıktı! O ismin yeni bir işe imzasını atması ve çalışmalara başlaması herkesi şok etti! Peki, Neslihan mı yolun sonuna geldi, Damla mı?