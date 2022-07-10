- 10 Tem 2022 - 19:25 G: 10 Tem 2022 - 20:23

İyilik Dizisinde Kimin Öldüğü Sonunda Ortaya Çıktı! O İsmin Diziden Ayrılması İfşaları Patlattı! Yeni Projesine Atılan İmza… Neler Oluyor?

FOX TV Ekranlarının yeni soluksuz dizisi İyilik, 9. bölümüyle kısa bir ara vermişti. Akılları darmaduman ederek ekranlara veda eden İyilik dizisinde Neslihan ve Damla arasından birisinin öldüğü görülmüştü ama kim olduğu bilinmiyor ki, sonunda ortaya çıktı! O ismin yeni bir işe imzasını atması ve çalışmalara başlaması herkesi şok etti! Peki, Neslihan mı yolun sonuna geldi, Damla mı?

Başrollerinde Hatice Şendil, Sera Kutlubey, İsmail Demirci ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu İyilik dizisi, geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmiş ve sezon finali yapmıştı. Murat ve Neslihan’ın aşklarına bir şans daha vermesi üzerine Damla ise çıldırmıştı. Neslihan’ın kıyafetlerinin aynısını giyen ve saçının aynısını yapan Damla, herkesi şok etmişti. Damla ve Neslihan’ın ortadan kaybolduğu anlarda ise bir çığlık sesi duyulmuş ve aynı kıyafeti giyen Damla ve Neslihan’dan birisinin öldürüldüğü görülmüştü. Peki, neler oluyor?

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10 Tem 2022 - 19:25 Ankara- Yaşam

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