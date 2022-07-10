Alişan’ın Eşi Buse Varol Simsiyah Bikinisiyle Nefes Kesti! 2. Çocuktan Sonra… Alişan “Yapma, Etme” Dedikçe... “Dekoltenin Sınırını Aştın Buse!”
Son zamanların gündeminden düşmeyen ismi Alişan’ın eşi Buse Varol, simsiyah bikinisiyle alev alev yaktı! 2. çocuktan sonra büyük bir değişim yaşayan Buse Varol’un son halini görenler eridi bitti! Alişan’ın bu tür dekolteli elbiseler giymesine izin vermediği ve “Bunları giyme” dediği yönde iddialar gündeme gelmişti. Son paylaşımıyla “Dekoltenin sınırını aştın Buse” dedirten Buse Varol, ortalığı kasıp kavurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yeni dizi öncesinde bölgesel incelme işlemi yaptıran Buse Varol, her seansını sevenleriyle paylaşmıştı. Toplamda 50 santimden fazla incelen Buse Varol, hayranlarını büyük bir şok içerisinde bırakmıştı. Doğum kilolarından kurtulan Buse Varol, fiziğiyle adeta yeniden doğmuştu. Instagram hesabından bir paylaşımda bulunarak bikinisini sergileyen Buse Varol, akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.