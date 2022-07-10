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10 Tem 2022 - 20:25

Alişan’ın Eşi Buse Varol Simsiyah Bikinisiyle Nefes Kesti! 2. Çocuktan Sonra… Alişan “Yapma, Etme” Dedikçe... “Dekoltenin Sınırını Aştın Buse!”

Son zamanların gündeminden düşmeyen ismi Alişan’ın eşi Buse Varol, simsiyah bikinisiyle alev alev yaktı! 2. çocuktan sonra büyük bir değişim yaşayan Buse Varol’un son halini görenler eridi bitti! Alişan’ın bu tür dekolteli elbiseler giymesine izin vermediği ve “Bunları giyme” dediği yönde iddialar gündeme gelmişti. Son paylaşımıyla “Dekoltenin sınırını aştın Buse” dedirten Buse Varol, ortalığı kasıp kavurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…