- 10 Tem 2022 - 22:56

Survivor Batuhan Sessizliğini Çok Fena Bozdu! “Benim de Mektubum Var” Demişti, Resti Çekti! 3 Milyon Liralık Kayıptan Sonra…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan 3. olarak ayrılan Batuhan Karakacaya sessizliğini çok fena bir biçimde bozdu! “Benim de mektubum var bekleyin” açıklamasında bulunan Batuhan Karacakaya, 3 milyonluk kayıptan sonra Acun Medya’ya ve Acun Ilıcalı’ya resti çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasına ilk kez 2021 yılında katılan Batuhan Karacakaya 7. olarak ayrılınca; yarım yıl boyunca All Star’a hazırlanmış ve yarışmadan 3. olarak ayrılmıştı. Yarışmadan sonra “Hak” olayı ortaya giymiş; Acun Ilıcalı sert sözlerde bulunmuştu. Peki, Batuhan Karacakaya tüm olaylardan sonra nasıl bir açıklamada bulundu?

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10 Tem 2022 - 22:56 Ankara- Yaşam

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