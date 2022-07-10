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10 Tem 2022 - 22:56

Survivor Batuhan Sessizliğini Çok Fena Bozdu! “Benim de Mektubum Var” Demişti, Resti Çekti! 3 Milyon Liralık Kayıptan Sonra…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan 3. olarak ayrılan Batuhan Karakacaya sessizliğini çok fena bir biçimde bozdu! “Benim de mektubum var bekleyin” açıklamasında bulunan Batuhan Karacakaya, 3 milyonluk kayıptan sonra Acun Medya’ya ve Acun Ilıcalı’ya resti çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…