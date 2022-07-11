Ankara Elektrik Kesintisi! 11 Temmuz 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 11 Temmuz 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Elektrik kesintileri ile ilgili endişelerin sürdüğü Ankara’da Kurban Bayramı’nın üçüncü günü için de elektrik kesintilerinin ortaya çıkıp çıkmayacağı netleşmeye başlıyor. Öte yandan bu elektrik kesintilerinden etkilenecek olan ilçeler de Başkent EDAŞ tarafından Ankaralılar için duyurulmuş bulunuyor. Peki, 11 Temmuz Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 11 Temmuz Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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