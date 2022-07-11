- 11 Tem 2022 - 09:45 G: 11 Tem 2022 - 09:48

Ankara Elektrik Kesintisi! 11 Temmuz 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 11 Temmuz 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Elektrik kesintileri ile ilgili endişelerin sürdüğü Ankara’da Kurban Bayramı’nın üçüncü günü için de elektrik kesintilerinin ortaya çıkıp çıkmayacağı netleşmeye başlıyor. Öte yandan bu elektrik kesintilerinden etkilenecek olan ilçeler de Başkent EDAŞ tarafından Ankaralılar için duyurulmuş bulunuyor. Peki, 11 Temmuz Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 11 Temmuz Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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11 Tem 2022 - 09:45 - Yaşam

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Ankara Elektrik Kesintisi! 11 Temmuz 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 11 Temmuz 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
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