- 11 Tem 2022 - 09:51 G: 11 Tem 2022 - 09:56

Meteoroloji’den Ankara İçin Yağmur Uyarısı! O İller de İse Resmen Gök Yere İnecek... Sağanak ve Sel Tehlikesi Var! 11 Temmuz Hava Sıcaklığı Kaç Derece Olacak?

Bir süredir Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarılar doğrultusunda yağışın yeniden tüm yurtta etkili olacağı biliniyordu. İstanbul’dan başlayan yağışın Ankara’ya kadar uzanıp uzanmayacağı ise, bir kez daha Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. İşte şiddetli yağmurlar öncesi yapılan uyarı ve ayrıntıları...

Bir süredir Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarılar doğrultusunda yağışın yeniden tüm yurtta etkili olacağı biliniyordu. İstanbul’dan başlayan yağışın Ankara’ya kadar uzanıp uzanmayacağı ise, bir kez daha Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Bugün için 21 ilde sel uyarısı veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle o illerde yaşayan vatandaşları önlem almaya davet etti. Peki, 11 Temmuz hava sıcaklığı kaç derece olacak? Ankara’da bugün hava nasıl, kaç derece? Ankara’da bugün yağış var mı? İşte, detaylar…

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11 Tem 2022 - 09:51 - Yaşam

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