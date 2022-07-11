Meteoroloji’den Ankara İçin Yağmur Uyarısı! O İller de İse Resmen Gök Yere İnecek... Sağanak ve Sel Tehlikesi Var! 11 Temmuz Hava Sıcaklığı Kaç Derece Olacak?
Bir süredir Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarılar doğrultusunda yağışın yeniden tüm yurtta etkili olacağı biliniyordu. İstanbul’dan başlayan yağışın Ankara’ya kadar uzanıp uzanmayacağı ise, bir kez daha Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. İşte şiddetli yağmurlar öncesi yapılan uyarı ve ayrıntıları...
Bir süredir Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarılar doğrultusunda yağışın yeniden tüm yurtta etkili olacağı biliniyordu. İstanbul’dan başlayan yağışın Ankara’ya kadar uzanıp uzanmayacağı ise, bir kez daha Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Bugün için 21 ilde sel uyarısı veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle o illerde yaşayan vatandaşları önlem almaya davet etti. Peki, 11 Temmuz hava sıcaklığı kaç derece olacak? Ankara’da bugün hava nasıl, kaç derece? Ankara’da bugün yağış var mı? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
11 Tem 2022 - 09:51 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.