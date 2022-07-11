Sigara Fiyatlarına Dev Zam Haberi! Bu Zam Sonrası Sigara İçenler Bırakacak! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 11 Temmuz Güncel Sigara Fiyatları!
Bir süredir tütün grubuna gelen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammının sigara paketlerine ne zaman yansıyacağı merak ile bekleniyordu. Yılın ilk altı ayının geride kaldığı Türkiye’de yeniden değerleme oranı ile ÖTV zammını alacak olan sigaraların ne kadardan satışa çıkacağı gibi ne zaman zam alacağı da nihayet belli oldu. İşte tiryakileri üzecek zammın detayları...
Bir süredir tütün grubuna gelen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammının sigara paketlerine ne zaman yansıyacağı merak ile bekleniyordu. Yılın ilk altı ayının geride kaldığı Türkiye’de yeniden değerleme oranı ile ÖTV zammını alacak olan sigaraların ne kadardan satışa çıkacağı gibi ne zaman zam alacağı da nihayet belli oldu. Peki, sigaraya zam mı geldi? Güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris sigara kaç lira oldu? İşte 11 Temmuz güncel sigara fiyatları…
11 Tem 2022 - 09:55 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.