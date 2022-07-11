- 11 Tem 2022 - 09:57 G: 11 Tem 2022 - 10:02

Gazeteci Hıncal Uluç’tan Kötü Haber: Entübe Edildi! Hıncal Uluç Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? Hıncal Uluç Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu…

Hala gazetecilik yapmaya devam eden Hıncal Uluç’tan kötü haber geldi. Sevenlerini endişelendiren Hıncal Uluç’un bir sağlık problemi yaşadığı Kurban Bayramı’nı kutlamak için Hıncal Uluç’un ailesini arayan isimlerce ortaya konuldu. İşte Hıncal Uluç ve sağlık durumu ile ilgili son detaylar...

Hala gazetecilik yapmaya devam eden Hıncal Uluç’tan kötü haber geldi. Sevenlerini endişelendiren Hıncal Uluç’un bir sağlık problemi yaşadığı Kurban Bayramı’nı kutlamak için Hıncal Uluç’un ailesini arayan isimlerce ortaya konuldu. Bu haberin ardından ise, Hıncal Uluç’un sağlık durumunun nasıl olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, Hıncal Uluç kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Hıncal Uluç hasta mı, hastalığı nedir? Hıncal Uluç sağlık durumu nasıl? İşte Hıncal Uluç’un son sağlık durumu ile ilgili detaylar…

11 Tem 2022 - 09:57 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Acun Ilıcalı Her Yerden Gol Yiyor! Nereden Baksan 1 Milyon Kayıp; Eli Ayağına Dolanacak! Tv8’e Bomba Ambargo Konuldu… mask
Acun Ilıcalı Her Yerden Gol Yiyor! Nereden Baksan 1 Milyon Kayıp; Eli Ayağına Dolanacak! Tv8’e Bomba Ambargo Konuldu…
Ajda Pekkan "Hocam" Dediği İlham Gencer Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? İlham Gencer Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu… mask
Ajda Pekkan "Hocam" Dediği İlham Gencer Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? İlham Gencer Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu…
Merve Boluğur Yine Bikinisiyle Şok Etti! “Otobüsten Tekneye” Ne Yapacağını Şaşırdı; Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Aman Merve Hanım!” mask
Merve Boluğur Yine Bikinisiyle Şok Etti! “Otobüsten Tekneye” Ne Yapacağını Şaşırdı; Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Aman Merve Hanım!”
Survivor Batuhan Sessizliğini Çok Fena Bozdu! “Benim de Mektubum Var” Demişti, Resti Çekti! 3 Milyon Liralık Kayıptan Sonra… mask
Survivor Batuhan Sessizliğini Çok Fena Bozdu! “Benim de Mektubum Var” Demişti, Resti Çekti! 3 Milyon Liralık Kayıptan Sonra…
Gülşen Yine Yaptı Yapacağını! Transparan Kıyafete Boyut Getirdi; Görenler Gözlerini Alamadı! Tansiyon Çıkartıyor, Kalp Krizi Yaratıyor! mask
Gülşen Yine Yaptı Yapacağını! Transparan Kıyafete Boyut Getirdi; Görenler Gözlerini Alamadı! Tansiyon Çıkartıyor, Kalp Krizi Yaratıyor!
İyilik Dizisinde Kimin Öldüğü Sonunda Ortaya Çıktı! O İsmin Diziden Ayrılması İfşaları Patlattı! Yeni Projesine Atılan İmza… Neler Oluyor? mask
İyilik Dizisinde Kimin Öldüğü Sonunda Ortaya Çıktı! O İsmin Diziden Ayrılması İfşaları Patlattı! Yeni Projesine Atılan İmza… Neler Oluyor?
Seren Serengil “51 Yaşındayım” Demedi; Bikinisiyle Ateş Etti! Kıvıra Kıvıra Paylaştı, Görenler Şok Oldu! “Tohma Enişte Görmesin!” mask
Seren Serengil “51 Yaşındayım” Demedi; Bikinisiyle Ateş Etti! Kıvıra Kıvıra Paylaştı, Görenler Şok Oldu! “Tohma Enişte Görmesin!”
Alişan’ın Eşi Buse Varol Simsiyah Bikinisiyle Nefes Kesti! 2. Çocuktan Sonra… Alişan “Yapma, Etme” Dedikçe... “Dekoltenin Sınırını Aştın Buse!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Simsiyah Bikinisiyle Nefes Kesti! 2. Çocuktan Sonra… Alişan “Yapma, Etme” Dedikçe... “Dekoltenin Sınırını Aştın Buse!”
Demet Özdemir Düğün Arifesinde Açıldı Saçıldı! Minicik Elbisesi ve 20 Bin Liralık Küpesiyle… “Oğuzhan Kardeş İşin Zor” Yaktı Yıktı… mask
Demet Özdemir Düğün Arifesinde Açıldı Saçıldı! Minicik Elbisesi ve 20 Bin Liralık Küpesiyle… “Oğuzhan Kardeş İşin Zor” Yaktı Yıktı…
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha’nın Değişimi Şok Etti! Evlenme Kararından Sonra Görenler Tanıyamıyor! Saçlar Başlar… “Ne Oldu Sana!” mask
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha’nın Değişimi Şok Etti! Evlenme Kararından Sonra Görenler Tanıyamıyor! Saçlar Başlar… “Ne Oldu Sana!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sigara Fiyatlarına Dev Zam Haberi! Bu Zam Sonrası Sigara İçenler Bırakacak! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 11 Temmuz Güncel Sigara Fiyatları! mask
Sigara Fiyatlarına Dev Zam Haberi! Bu Zam Sonrası Sigara İçenler Bırakacak! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 11 Temmuz Güncel Sigara Fiyatları!
Meteoroloji’den Ankara İçin Yağmur Uyarısı! O İller de İse Resmen Gök Yere İnecek... Sağanak ve Sel Tehlikesi Var! 11 Temmuz Hava Sıcaklığı Kaç Derece Olacak? mask
Meteoroloji’den Ankara İçin Yağmur Uyarısı! O İller de İse Resmen Gök Yere İnecek... Sağanak ve Sel Tehlikesi Var! 11 Temmuz Hava Sıcaklığı Kaç Derece Olacak?
Ankara Elektrik Kesintisi! 11 Temmuz 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 11 Temmuz 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Acun Ilıcalı Her Yerden Gol Yiyor! Nereden Baksan 1 Milyon Kayıp; Eli Ayağına Dolanacak! Tv8’e Bomba Ambargo Konuldu… mask
Acun Ilıcalı Her Yerden Gol Yiyor! Nereden Baksan 1 Milyon Kayıp; Eli Ayağına Dolanacak! Tv8’e Bomba Ambargo Konuldu…
Altın 1450 Lira, Dolar 20 Lira Mı Olacak? Uzmanlar Milyonları Çılgına Çevirdi; Tarih Verildi… Ortalık İnim İnim İnleyecek! Tek Gecede… mask
Altın 1450 Lira, Dolar 20 Lira Mı Olacak? Uzmanlar Milyonları Çılgına Çevirdi; Tarih Verildi… Ortalık İnim İnim İnleyecek! Tek Gecede…
Ajda Pekkan "Hocam" Dediği İlham Gencer Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? İlham Gencer Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu… mask
Ajda Pekkan "Hocam" Dediği İlham Gencer Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? İlham Gencer Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL