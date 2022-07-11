Gazeteci Hıncal Uluç’tan Kötü Haber: Entübe Edildi! Hıncal Uluç Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? Hıncal Uluç Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu…
Hala gazetecilik yapmaya devam eden Hıncal Uluç’tan kötü haber geldi. Sevenlerini endişelendiren Hıncal Uluç’un bir sağlık problemi yaşadığı Kurban Bayramı’nı kutlamak için Hıncal Uluç’un ailesini arayan isimlerce ortaya konuldu. İşte Hıncal Uluç ve sağlık durumu ile ilgili son detaylar...
Hala gazetecilik yapmaya devam eden Hıncal Uluç’tan kötü haber geldi. Sevenlerini endişelendiren Hıncal Uluç’un bir sağlık problemi yaşadığı Kurban Bayramı’nı kutlamak için Hıncal Uluç’un ailesini arayan isimlerce ortaya konuldu. Bu haberin ardından ise, Hıncal Uluç’un sağlık durumunun nasıl olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, Hıncal Uluç kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Hıncal Uluç hasta mı, hastalığı nedir? Hıncal Uluç sağlık durumu nasıl? İşte Hıncal Uluç’un son sağlık durumu ile ilgili detaylar…
11 Tem 2022 - 09:57 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.