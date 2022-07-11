Gazeteci Hıncal Uluç’tan Kötü Haber: Entübe Edildi! Hıncal Uluç Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? Hıncal Uluç Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu…

Hala gazetecilik yapmaya devam eden Hıncal Uluç’tan kötü haber geldi. Sevenlerini endişelendiren Hıncal Uluç’un bir sağlık problemi yaşadığı Kurban Bayramı’nı kutlamak için Hıncal Uluç’un ailesini arayan isimlerce ortaya konuldu. Bu haberin ardından ise, Hıncal Uluç’un sağlık durumunun nasıl olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, Hıncal Uluç kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Hıncal Uluç hasta mı, hastalığı nedir? Hıncal Uluç sağlık durumu nasıl? İşte Hıncal Uluç’un son sağlık durumu ile ilgili detaylar…