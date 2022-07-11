Emekliye Müjde Verildi! SGK ve Bağkur Emekli Nakit Banka Promosyon Oranları Belli Oldu! Tercih Yaparken Dikkat: 5.500 TL Ödeniyor…
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında gerçekleştirilen promosyonlar 2017 yılından bu yana emeklilere ödeniyor. Her yıl farklı tutarlarda promosyonlar ile emeklilerin karşısına çıkan bankaların promosyon tutarları üzerinden sürdürdüğü rekabet ise, bu yıl da devam ediyor. İşte son emekli promosyonları ile ilgili detaylar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında gerçekleştirilen promosyonlar 2017 yılından bu yana emeklilere ödeniyor. Her yıl farklı tutarlarda promosyonlar ile emeklilerin karşısına çıkan bankaların promosyon tutarları üzerinden sürdürdüğü rekabet ise, bu yıl da devam ediyor. Öte yandan emekli maaşlarına gelen zam sonrası emekli promosyonlarındaki çıta 5 bin 500 TL’ye kadar yükselmiş bulunuyor. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor 2022? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi 2022? İşte, banka banka emekli promosyon tutarları…
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11 Tem 2022 - 10:01 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.