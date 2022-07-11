Emekliye Müjde Verildi! SGK ve Bağkur Emekli Nakit Banka Promosyon Oranları Belli Oldu! Tercih Yaparken Dikkat: 5.500 TL Ödeniyor…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında gerçekleştirilen promosyonlar 2017 yılından bu yana emeklilere ödeniyor. Her yıl farklı tutarlarda promosyonlar ile emeklilerin karşısına çıkan bankaların promosyon tutarları üzerinden sürdürdüğü rekabet ise, bu yıl da devam ediyor. Öte yandan emekli maaşlarına gelen zam sonrası emekli promosyonlarındaki çıta 5 bin 500 TL’ye kadar yükselmiş bulunuyor. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor 2022? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi 2022? İşte, banka banka emekli promosyon tutarları…

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