- 12 Tem 2022 - 00:00 G: 12 Tem 2022 - 00:03

Emekliye Müjde Verildi! SGK ve Bağkur Emeklisine 5.500 TL Nakit Banka Promosyonu! Tercih Yaparken Dikkat: Hemen Peşin Ödeniyor…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında gerçekleştirilen promosyonlar 2017 yılından bu yana emeklilere ödeniyor. Her yıl farklı tutarlarda promosyonlar ile emeklilerin karşısına çıkan bankaların promosyon tutarları üzerinden sürdürdüğü rekabet ise, bu yıl da devam ediyor. İşte son emekli promosyonları ile ilgili detaylar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında gerçekleştirilen promosyonlar 2017 yılından bu yana emeklilere ödeniyor. Her yıl farklı tutarlarda promosyonlar ile emeklilerin karşısına çıkan bankaların promosyon tutarları üzerinden sürdürdüğü rekabet ise, bu yıl da devam ediyor. Öte yandan emekli maaşlarına gelen zam sonrası emekli promosyonlarındaki çıta 5 bin 500 TL’ye kadar yükselmiş bulunuyor. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor 2022? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi 2022? İşte, banka banka emekli promosyon tutarları…

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12 Tem 2022 - 00:00 - Yaşam

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