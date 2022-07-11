- 11 Tem 2022 - 09:58 G: 11 Tem 2022 - 10:14

Seda Sayan ve 25 Yaş Küçük Kocasının Lüks Evinden Bomba Görüntü! Tek Bir Şamdanın Fiyatı… “Yaşıyordun Bu Hayatı Çağlar!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten, ne yaparlarsa yapsınlar gündemden düşmek nedir bilmiyorlar! Kısa bir süre önce Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük aşkıyla kullandığı lüks evi paylaşarak herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Görüntülerde eşyaların fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu olmuştu ki, tek bir şamdanın fiyatı sonunda ortaya çıktı! Peki, neler oluyor?

Nisan ayında dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten, sosyal medyayı sallamıştı. Seda Sayan ve Çağlar Ökten arasındaki yaş farkı çok konuşulmuştu ama Seda Sayan, yaş farkının umurlarında olmadığını dile getirmişti. Mutlu bir evlilik içinde olan Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde aşk yuvasını paylaşarak herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Peki, görüntülerdeki şamdanın fiyatı ne kadar?

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11 Tem 2022 - 09:58 Ankara- Yaşam

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