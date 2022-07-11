Benzin, Motorin ve LPG'ye Tam Tamına 6 TL Büyük İndirim Geliyor! Akaryakıt Litre Fiyatları Düşüyor! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 11 Temmuz Fiyat Listesi!
Bir süredir sürekli olarak artan akaryakıt fiyatları vatandaşları endişelendirmeye başlamıştı ki, haziran ayının sonu itibariyle brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüşler pompaya yansımaya başladı. İşte akaryakıtta gelecek indirimin detayları...
Bir süredir sürekli olarak artan akaryakıt fiyatları vatandaşları endişelendirmeye başlamıştı ki, haziran ayının sonu itibariyle brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüşler pompaya yansımaya başladı. Bugün itibariyle devam eden düşüşler benzin ve motorin fiyatlarını aşağıya çekmeye devam ederken; yeni bir indirim haberi daha geldi! Peki, akaryakıt fiyatları düştü mü? Güncel akaryakıt (benzin, motorin, LPG) fiyatları kaç TL, ne kadar? İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 11 Temmuz fiyat listesi…
11 Tem 2022 - 10:26 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.