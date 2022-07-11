- 11 Tem 2022 - 10:26 G: 11 Tem 2022 - 10:31

Benzin, Motorin ve LPG'ye Tam Tamına 6 TL Büyük İndirim Geliyor! Akaryakıt Litre Fiyatları Düşüyor! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 11 Temmuz Fiyat Listesi!

Bir süredir sürekli olarak artan akaryakıt fiyatları vatandaşları endişelendirmeye başlamıştı ki, haziran ayının sonu itibariyle brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüşler pompaya yansımaya başladı. İşte akaryakıtta gelecek indirimin detayları...

Bir süredir sürekli olarak artan akaryakıt fiyatları vatandaşları endişelendirmeye başlamıştı ki, haziran ayının sonu itibariyle brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüşler pompaya yansımaya başladı. Bugün itibariyle devam eden düşüşler benzin ve motorin fiyatlarını aşağıya çekmeye devam ederken; yeni bir indirim haberi daha geldi! Peki, akaryakıt fiyatları düştü mü? Güncel akaryakıt (benzin, motorin, LPG) fiyatları kaç TL, ne kadar? İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 11 Temmuz fiyat listesi…

11 Tem 2022 - 10:26 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Sigara Fiyatlarına Dev Zam Haberi! Bu Zam Sonrası Sigara İçenler Bırakacak! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 11 Temmuz Güncel Sigara Fiyatları! mask
Sigara Fiyatlarına Dev Zam Haberi! Bu Zam Sonrası Sigara İçenler Bırakacak! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 11 Temmuz Güncel Sigara Fiyatları!
Ajda Pekkan "Hocam" Dediği İlham Gencer Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? İlham Gencer Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu… mask
Ajda Pekkan "Hocam" Dediği İlham Gencer Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? İlham Gencer Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu…
Esmerler Mi Daha Zeki Sarışınlar Mı? Büyük Anket Sonuçlandı... Sonuçları Görünce Çok Şaşıracaksınız… mask
Esmerler Mi Daha Zeki Sarışınlar Mı? Büyük Anket Sonuçlandı... Sonuçları Görünce Çok Şaşıracaksınız…
BİM Market’ten Dev Bayram İndirimi! Ayçiçek Yağı, Çay ve Toz Şeker Yarın Fiyatına İndi! 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatı 145 TL'ye, 5 Kg Toz Şeker Fiyatı 105 TL’ye Düştü! mask
BİM Market’ten Dev Bayram İndirimi! Ayçiçek Yağı, Çay ve Toz Şeker Yarın Fiyatına İndi! 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatı 145 TL'ye, 5 Kg Toz Şeker Fiyatı 105 TL’ye Düştü!
Cezaevi Açık Görüş Tarih ve Saati Belli Oldu! Kurban Bayramında Açık Görüş Var Mı? 2022 Kurban Bayramı'nda Cezaevi Açık Görüşleri Olacak Mı, Ne Zaman, Saat Kaçta? mask
Cezaevi Açık Görüş Tarih ve Saati Belli Oldu! Kurban Bayramında Açık Görüş Var Mı? 2022 Kurban Bayramı'nda Cezaevi Açık Görüşleri Olacak Mı, Ne Zaman, Saat Kaçta?
BİM ve ŞOK Markette Büyük Ayçiçek Yağı İndirimi! Yağlar 32 TL, 39 TL, 59 TL'ye İndi! Duyanlar Soluğu Reyonlarda Alıyor! mask
BİM ve ŞOK Markette Büyük Ayçiçek Yağı İndirimi! Yağlar 32 TL, 39 TL, 59 TL'ye İndi! Duyanlar Soluğu Reyonlarda Alıyor!
181,2 Milyon Liralık Tarımsal Destekler Hesaplarda... mask
181,2 Milyon Liralık Tarımsal Destekler Hesaplarda...
Kurban Bayramı’nda Kargo Şirketleri Açık Olacak Mı? Kargo Şirketleri Kurban Bayramı’nda Çalışacak Mı? PTT, Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat Kargo Kurban Bayramı’nda Ulaştırma Yapacak Mı? mask
Kurban Bayramı’nda Kargo Şirketleri Açık Olacak Mı? Kargo Şirketleri Kurban Bayramı’nda Çalışacak Mı? PTT, Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat Kargo Kurban Bayramı’nda Ulaştırma Yapacak Mı?
Sert Sorular Programı Hangi Kanalda Hangi Gün Yayınlanıyor? TV NET Sert Sorular Sunucusu Kim? Taha Hüseyin Karagöz Sert Sorular ne zaman? mask
Sert Sorular Programı Hangi Kanalda Hangi Gün Yayınlanıyor? TV NET Sert Sorular Sunucusu Kim? Taha Hüseyin Karagöz Sert Sorular ne zaman?
Hızlı Vize İle Almanya’ya Gidip Çalışabilirsiniz! Tam 45 Bin TL Maaşla Dev İşçi Alımı Yapıyor… Bu Fırsat Bir Daha Gelmez! mask
Hızlı Vize İle Almanya’ya Gidip Çalışabilirsiniz! Tam 45 Bin TL Maaşla Dev İşçi Alımı Yapıyor… Bu Fırsat Bir Daha Gelmez!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Benzin, Motorin ve LPG'ye Tam Tamına 6 TL Büyük İndirim Geliyor! Akaryakıt Litre Fiyatları Düşüyor! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 11 Temmuz Fiyat Listesi! mask
Benzin, Motorin ve LPG'ye Tam Tamına 6 TL Büyük İndirim Geliyor! Akaryakıt Litre Fiyatları Düşüyor! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 11 Temmuz Fiyat Listesi!
Emekliye Müjde Verildi! SGK ve Bağkur Emekli Nakit Banka Promosyon Oranları Belli Oldu! Tercih Yaparken Dikkat: 5.500 TL Ödeniyor… mask
Emekliye Müjde Verildi! SGK ve Bağkur Emekli Nakit Banka Promosyon Oranları Belli Oldu! Tercih Yaparken Dikkat: 5.500 TL Ödeniyor…
Seda Sayan ve 25 Yaş Küçük Kocasının Lüks Evinden Bomba Görüntü! Tek Bir Şamdanın Fiyatı… “Yaşıyordun Bu Hayatı Çağlar!” mask
Seda Sayan ve 25 Yaş Küçük Kocasının Lüks Evinden Bomba Görüntü! Tek Bir Şamdanın Fiyatı… “Yaşıyordun Bu Hayatı Çağlar!”
Gazeteci Hıncal Uluç’tan Kötü Haber: Entübe Edildi! Hıncal Uluç Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? Hıncal Uluç Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu… mask
Gazeteci Hıncal Uluç’tan Kötü Haber: Entübe Edildi! Hıncal Uluç Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? Hıncal Uluç Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu…
Sigara Fiyatlarına Dev Zam Haberi! Bu Zam Sonrası Sigara İçenler Bırakacak! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 11 Temmuz Güncel Sigara Fiyatları! mask
Sigara Fiyatlarına Dev Zam Haberi! Bu Zam Sonrası Sigara İçenler Bırakacak! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 11 Temmuz Güncel Sigara Fiyatları!
Meteoroloji’den Ankara İçin Yağmur Uyarısı! O İller de İse Resmen Gök Yere İnecek... Sağanak ve Sel Tehlikesi Var! 11 Temmuz Hava Sıcaklığı Kaç Derece Olacak? mask
Meteoroloji’den Ankara İçin Yağmur Uyarısı! O İller de İse Resmen Gök Yere İnecek... Sağanak ve Sel Tehlikesi Var! 11 Temmuz Hava Sıcaklığı Kaç Derece Olacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL