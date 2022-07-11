Benzin, Motorin ve LPG'ye Tam Tamına 6 TL Büyük İndirim Geliyor! Akaryakıt Litre Fiyatları Düşüyor! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 11 Temmuz Fiyat Listesi!

Bir süredir sürekli olarak artan akaryakıt fiyatları vatandaşları endişelendirmeye başlamıştı ki, haziran ayının sonu itibariyle brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüşler pompaya yansımaya başladı. Bugün itibariyle devam eden düşüşler benzin ve motorin fiyatlarını aşağıya çekmeye devam ederken; yeni bir indirim haberi daha geldi! Peki, akaryakıt fiyatları düştü mü? Güncel akaryakıt (benzin, motorin, LPG) fiyatları kaç TL, ne kadar? İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 11 Temmuz fiyat listesi…