Akbank’tan Milyonlara Müjde! 90 Gün Boyunca Geri Ödemesiz Kredi! 100 Bin Lira Ödenecek! Başvurular Başladı!
Özel bankacılık sektörünün lider kuruluşlarından biri olan Akbank, gelen Kurban Bayramı nedeniyle müşterilerinin artan ihtiyaçlarına daha cazip bir şekilde yanıt verebilmek için faiz indirimine gitti. Bu indirimin yanı sıra aynı zamanda geri ödemelere de esnemeler gerçekleştiren Akbank ve yeni kredisi ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Özel bankacılık sektörünün lider kuruluşlarından biri olan Akbank, gelen Kurban Bayramı nedeniyle müşterilerinin artan ihtiyaçlarına daha cazip bir şekilde yanıt verebilmek için faiz indirimine gitti. Bu indirimin yanı sıra aynı zamanda geri ödemelere de esnemeler gerçekleştiren Akbank, ihtiyaç kredisi çekecek olan vatandaşlara seslendi. Öte yandan Akbank’ın ihtiyaç kredisinde sağladığı fırsatları görenler, gözlerine inanamadı! Peki, en düşük faizli kredi veren bankalar hangileri? Banka kredi faizleri ne kadar? Akbank düşük faizli, ertelemeli kredi nasıl çekilir? İşte, detaylar…
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11 Tem 2022 - 10:39 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.