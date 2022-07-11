Akbank’tan Milyonlara Müjde! 90 Gün Boyunca Geri Ödemesiz Kredi! 100 Bin Lira Ödenecek! Başvurular Başladı!

Özel bankacılık sektörünün lider kuruluşlarından biri olan Akbank, gelen Kurban Bayramı nedeniyle müşterilerinin artan ihtiyaçlarına daha cazip bir şekilde yanıt verebilmek için faiz indirimine gitti. Bu indirimin yanı sıra aynı zamanda geri ödemelere de esnemeler gerçekleştiren Akbank, ihtiyaç kredisi çekecek olan vatandaşlara seslendi. Öte yandan Akbank’ın ihtiyaç kredisinde sağladığı fırsatları görenler, gözlerine inanamadı! Peki, en düşük faizli kredi veren bankalar hangileri? Banka kredi faizleri ne kadar? Akbank düşük faizli, ertelemeli kredi nasıl çekilir? İşte, detaylar…

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