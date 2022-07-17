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17 Tem 2022 - 18:52

Turbo Turabi, Acun Ilıcalı’ya Rakip Oluyor! Survivor Yarışmasına Çelme... Beşe Katlayacak; “Düzgün İnsan Ayakları Yapan…” Kavga, Gürültü, Küfür…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da tam 2 kez üst üste şampiyon olan Turbo Turabi, Acun Ilıcalı’ya resti çekti! Survivor yarışmasını beşe katlayacak olan Turbo Turabi, Survivor’da ne yasaklıysa hepsini ekranlara taşıyacak olan Turbo Turabi, şoku yaşattı. Birde üzerine “Düzgün insan ayakları yapan cezayı alacak” sözlerini dile getiren Turbo Turabi, yeni projesiyle Acun Medya tarafını zor duruma soktu! İşte merak edilen tüm detaylar…