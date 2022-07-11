Turbo Turabi, Acun Ilıcalı’ya Rakip Oluyor! Survivor Yarışmasını Beşe Katlayacak; “Düzgün İnsan Ayakları Yapan…” Kavga, Gürültü, Küfür…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da tam 2 kez üst üste şampiyon olan Turbo Turabi, Acun Ilıcalı’ya resti çekti! Survivor yarışmasını beşe katlayacak olan Turbo Turabi, Survivor’da ne yasaklıysa hepsini ekranlara taşıyacak olan Turbo Turabi, şoku yaşattı. Birde üzerine “Düzgün insan ayakları yapan cezayı alacak” sözlerini dile getiren Turbo Turabi, yeni projesiyle Acun Medya tarafını zor duruma soktu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz haftalarda Survivor yarışmasının final bölümü ekranlara gelmişti. Nisa Bölükbaşı kupayı kaldırdıktan sonra Turbo Turabi, Acun Ilıcalı hakkında; “Acun abi kimsenin hakkını kimsede koymaz” paylaşımında bulunmuştu. Survivor yarışmasından sonra birçok platforma katılan Turbo Turabi öyle bir şey yapacak ki…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.