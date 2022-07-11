- 11 Tem 2022 - 10:38 G: 11 Tem 2022 - 10:50

Turbo Turabi, Acun Ilıcalı’ya Rakip Oluyor! Survivor Yarışmasını Beşe Katlayacak; “Düzgün İnsan Ayakları Yapan…” Kavga, Gürültü, Küfür…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da tam 2 kez üst üste şampiyon olan Turbo Turabi, Acun Ilıcalı’ya resti çekti! Survivor yarışmasını beşe katlayacak olan Turbo Turabi, Survivor’da ne yasaklıysa hepsini ekranlara taşıyacak olan Turbo Turabi, şoku yaşattı. Birde üzerine “Düzgün insan ayakları yapan cezayı alacak” sözlerini dile getiren Turbo Turabi, yeni projesiyle Acun Medya tarafını zor duruma soktu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz haftalarda Survivor yarışmasının final bölümü ekranlara gelmişti. Nisa Bölükbaşı kupayı kaldırdıktan sonra Turbo Turabi, Acun Ilıcalı hakkında; “Acun abi kimsenin hakkını kimsede koymaz” paylaşımında bulunmuştu. Survivor yarışmasından sonra birçok platforma katılan Turbo Turabi öyle bir şey yapacak ki…

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11 Tem 2022 - 10:38 Ankara- Yaşam

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