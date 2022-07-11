Kişilik özellikleri üzerinde etkili olan burçlar, sadece karakterlerimizin en güçlü ya da zayıf yönlerini ortaya koymuyor. Aynı zamanda burçlar, para kazanma alışkanlıklarından para biriktirme alışkanlıklarına kadar pek çok detayı da etkiliyor. Bu bağlamda bazı burçlar para kazanmak için dünyaya gelmişken, bazı burçlar parayı sadece harcamak için dünyaya gelmiş bulunuyor. Tüm bu burçların içerisinde ise; Kova, Aslan, İkizler, Terazi ve Boğa burcunun para ile ilişkisi çok ilginç bir düzeyde gerçekleşiyor! Peki, er ya da geç zengin olacak burçlar hangisidir? Kova, Aslan, İkizler, Terazi ve Boğa burcu zengin olur mu? İşte, detaylar…