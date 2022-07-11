Mabel Matiz Resti Çekti; 9 Ay Boyunca Sustuklarını Bir Bir Açıkladı! RTÜK’ten Bile Darbe Yemişti; Sözleri Ortalığı Karıştırdı! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mabel Matiz, resmen resti çekti. 9 ay boyunca sessiz kaldığını açıklayan Mabel Matiz, artık susmayacağını duyurdu. RTÜK’ten kısa bir süre önce darbe alan Mabel Matiz, sözleriyle ortalığı öyle bir karıştır ki, gören duyan şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz haftalarda TT olan bir şarkının altına imzasını atan Mabel Matiz, büyük bir yankı uyandırmıştı. Klipinde LGBTİ+ unsurlara yer verdiği gündeme gelen Mabel Matiz, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girmişti. Bodrum Antik Tiyatro’da sessizliğini bozan Mabel Matiz, kendisini seven, sevmeyen ne kadar kişi varsa hepsine bomba açıklamalarda bulundu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.