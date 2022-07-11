Anasayfa/

Foto Galeri/

11 Tem 2022 - 10:58

Mabel Matiz Resti Çekti; 9 Ay Boyunca Sustuklarını Bir Bir Açıkladı! RTÜK’ten Bile Darbe Yemişti; Sözleri Ortalığı Karıştırdı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mabel Matiz, resmen resti çekti. 9 ay boyunca sessiz kaldığını açıklayan Mabel Matiz, artık susmayacağını duyurdu. RTÜK’ten kısa bir süre önce darbe alan Mabel Matiz, sözleriyle ortalığı öyle bir karıştır ki, gören duyan şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…