İbrahim Tatlıses’in Herkesten Gizlediği Torunu Ortaya Çıktı! Gören Hayran Kalıyor; Esmer Güzelliği Ortalığı İnletiyor! Berfin’in “İbo’yla Alakası Yok!”

Çocukları ile yaşadığı sıkıntılar ile sıkça gündeme gelen İmparator lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşım ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Çocukları ile ilgili bir paylaşım daha yapan İbrahim Tatlıses’in davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlı’ya paylaşımda yer vermezken; bir kızı için yazdıkları ve o kızından olan torunu herkesi şaşkına çevirdi! Peki, İbrahim Tatlıses’in torunu kim? İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin kimdir, kimin çocuğu, kaç yaşında? İşte, detaylar…

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